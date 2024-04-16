"Теорія расової переваги": російські пропагандисти виступили з черговим абсурдом про Україну

Щоразу хворі перевершують самі себе.
На росТБ вчергове виступили психопати з висловлюваннями про українців. Так, місцеві пропагандисти вважають, що в Україні "немає людей, які здатні адекватно оцінювати Росію".
Про це пише журналіст Денис Казанський.
Суцільна психлікарня
Мовляв, останні 20 років наша держава будувалася "на основі теорії расової переваги". Так-так, чергові крики про нацизм.
"Нею просякнуті мізки у всього керівництва. Вона робить з ними ті самі історії, що колись робила з гітлерівцями", – запевняє божевільний.
За його словами, українців так виховують: якщо є расова перевага над росіянами, то чого про них думати?
"Яка психлікарня...", – резюмував Казанський.
Нагадаємо, росіяни продовжують шукати пропагандистів на ТОТ.
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