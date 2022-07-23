"Тепер форми протесту слід обирати обережно": радник Тихановської - про те, як опозиціонери борються з режимом Лукашенка

Старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка наголосив, що у теперішній час форми протестів проти режиму Лукашенка потрібно обирати обережно.

Він додав, що є велика конкуренція з російською пропагандистською армією, тому їм важливо знайти формулу постійного тиску на диктаторський режим Лукашенка.

Про це розповів старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка в інтервʼю Новини.LIVE.

"Вони не завжди мобілізують, а навпаки, демобілізують суспільство. Наприклад, тих же рейкових партизан можуть демонстративно розстріляти (трьом білорусам, які пошкодили залізничну колію, аби призупинити постачання російської зброї і техніки до Білорусі, а потім до України, загрожує смертна кара. — ред.). Тому важливо знайти формулу постійного тиску на режим, користуватися міжнародними інструментами правосуддя, інформаційними кампаніями. Нам важливо змінити розуміння, що я, білорус, не просто проти війни, я проти білоруської агресії. Це дуже велика робота в умовах конкуренції з російською пропагандистською армією.

Він розповів, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська має постійний зв'язок з Офісом президента та іншими відомствами.

"Багато білорусів тепер мають проблеми та заблоковані рахунки через свій паспорт. Серед них чимало тих, хто допомагає Україні. Ми розуміємо Україну в цьому плані, але спробуємо врятувати тих, хто активно допомагає вам, щоб вони могли робити це далі. З самим Зеленським зустрічі у Тихановської не було. Я так розумію, проблема з українського боку — вони не хочуть провокувати Лукашенка. Не думаю, що після початку війни це ще актуально. Навпаки, така зустріч була би дуже добрим сигналом для українського та білоруського народів. Але щось їх стримує", - сказав Вячорка.

Опозиціонер зауважив, що Тихановська готова зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, однак Україна відмовилася.

"Є щоденна комунікація через дипломатів, представників уряду. Коли сторона готова до зустрічі — вона організовується, шукається формат. Як тільки така готовність буде з українського боку — зустріч відбудеться. Світлана Тихановська готова була їхати до Києва раніше, ще рік тому, і після війни. Але з української сторони було прохання цього не робити", - зазначив він.

Нагадаємо, білоруський опозиціонер Франак Вячорка оцінив, чи будуть протести в разі вступу Білорусі у війну.

Новини України та світу | Спецвипуск ТСН 22:00 за 22 липня 2022 року

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