"Тепер все зрозуміло": кадрами зі скандального серіалу агітують голосувати за Путіна

Тепер ясно, навіщо в РФ так піарили скандальний серіал про підлітковий бандитизм кінця 1980-х. Вся ця гучна історія зі "Словом пацана" – для піару кремлівського диктатора Путіна.

Скандальний російський серіал Слова пацана", який популяризує бандитизм і підліткову жорстокість, кремлівські пропагандисти використовують у передвиборній агітації Путіна.

Із кадрів "Слова пацана" змонтували агітаційні ролики для "виборів" у РФ. Відео вже поширили у Мережі.

Також читайте Фільми як зброя: як Кремль готував росіян до війни за допомогою кіно

У ролику звучить пісня "Пияла", в якій виконавиця замість слів на татарській мові закликає росіян приходити голосувати, "щоб бути пацаном і не залишитися чушпаном". Вона просить росіян прийти на вибори, щоб не повернулися "бардак і безробіття 1990-х".

Крім того, у пропагандистському ролику звучить гасло з фільму "Брат-2" "сила в правді", яким росіяни виправдовують агресію в Україні.

Скриншот з пропагандистського відеоролика, змонтованого з уривків серіалу

Також зазначається, що для росіян "п**доси (американці. – Ред.) не указ, а зло".

Скриншот з пропагандистського відеоролика, змонтованого з уривків серіалу

І хоча у відео прямо не закликають голосувати за Путіна, меседж, що саме диктатор "витягнув" Росію зі злиднів і бандитизму 1990-х років, активно використовують кремлівські пропагандисти. Пропагандистські ЗМІ переконують росіян, що саме завдяки Путіну вони нібито стало "добре жити", а якщо диктатор втратить владу, буде ще гірше, ніж у 1990-ті.

Хоча про яке подолання бідности може йти мова, якщо російські окупанти, побувавши в Україні, вражені рівнем життя наших людей і "тягнуть" до себе "на болота" усе, що можна, навіть унітази.

Інший міф – подолання бандитизму в РФ. Судячи з розповідей російських зеків, яких відправили у "м'ясні штурми" і які потрапили в укранський полон, бандитизм в Росії процвітає досі.

Раніше у російських так званих опозиційних ЗМІ писали, що серіал "Слова пацана" був випущений спеціально до виборів Путіна у РФ.

"На думку Кремля, "Слово пацана" розповідає про "якісні зміни життя в Росії як стійкий тренд" (тобто, мабуть, про те, що у 2020-х росіяни живуть краще, ніж радянські люди у 1980-х)", - йдеться у статті.

Нагадаємо, Мінкульт випустив заяву щодо недопустимості поширення нового скандального російського серіалу "Слово пацана" серед української молоді.

Психологиня Юлія Святенко вказала на небезпеку цього серіалу для юних українців.

ТСН.ua намагався розібратися, чому на цей серіал "підсіла" українська молодь.