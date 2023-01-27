Теракт біля синагоги в Єрусалимі забрав життя 7 людей: в арабських районах Ізраїлю влаштували святкування

Терориста, який розстрілював людей із пістолета, ліквідувала під час перестрілки ізраїльська поліція. Ним виявився відомий член палестинської терористичної організації ХАМАС.

У п’ятницю, 27 січня, щонайменше семеро людей загинули і ще 10 отримали поранення внаслідок теракту біля синагоги в районі Неве-Яаков в Єрусалимі. Поліція ліквідувала стрільця, яким виявився місцевий мешканець.

Як повідомляє Jerusalem Post, терорист відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги Атерет Авраама після п'ятничної вечірньої молитви.

Стрілець був ідентифікований як відомий член ХАМАС Фаді Аєш, який жив у східному єрусалимському районі Шуафат.

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Він спробував втекти з місця події на автомобілі та стріляв у бік ізраїльських поліцейських. Офіцери відкрили вогонь і вбили його.

Речник поліції повідомив, що терориста ліквідували протягом п’яти хвилин після отримання першого дзвінка з повідомленням про стрілянину.

Начальник поліції Єрусалимського округу Дорон Тургеман назвав цей теракт найкривавішим за останні роки. За його словами, терорист діяв сам, але правоохоронці прочісують територію, шукаючи спільників.

Представник ХАМАСу Хазем Касем заявив, що “ця операція є відповіддю на злочин, скоєний окупантами в Дженіні, і природною відповіддю на злочинні дії окупантів”.

Серед загиблих - 40-річна жінка в тяжкому стані, яка померла в лікарні невдовзі після прибуття. Ще двоє поранених віком 20 та 30 років перебувають у критичному та тяжкому стані. Серед постраждалих також 14-річний підліток.

У Дженіні та інших арабських містах по всьому Ізраїлю у відповідь на інцидент спостерігали святкування, включно з феєрверками та стріляниною в повітря.

Нагадаємо, раніше в Єрусалимі, біля Стіни Плачу, терорист обстріляв автобус. Як результат, семеро людей постраждали, двоє з них зазнали серйозних поранень.

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