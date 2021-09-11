Теракт і падіння веж-близнюків у США 20 років тому: як 11 вересня викликало епоху політичних потрясінь

Теракт і падіння веж-близнюків у США 20 років тому: як 11 вересня викликало епоху політичних потрясінь

Терористи спрямували два літаки у північну та південну вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

20 років тому у Ньйо-Йорку в США 11 вересня 2001 року за допомогою захоплених пасажирських літаків стався терористичний акт (також відомий як 9/11). Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, більше 6 000 осіб отримали поранення.

Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв; інфраструктура зазнала збитків на суму не менше 10 млрд доларів США.

Як все відбувалося

Вранці 11 вересня 2001 року чотири групи терористів-смертників, загальною кількістю 19 осіб, захопили 4 пасажирські авіалайнери, які вилетіли з аеропортів у північно-східній частині США і прямували до Каліфорнії. Кожна група терористів мала щонайменше одного члена, який пройшов початкову льотну підготовку. Терористи спрямували обидва літаки у північну та південну вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Після цього всередині будівель спалахнула пожежа. Вогонь розплавив несучі сталеві конструкції, через що будівлі просто впали.

Associated Press

Третій літак терористи скерували в будівлю Пентагону, розташовану неподалік від Вашингтону, що призвело до часткової руйнації західної частини штаб-квартири міністерства оборони США. Пасажири і команда четвертого авіалайнера (рейс 93 United Airlines), довідавшись про долю інших літаків, атакували викрадачів і довели літак до катастрофи у безлюдному полі поблизу містечка Шанксвілл, що в штаті Пенсильванія.

Associated Press

Наслідки теракту

Знищення Всесвітнього торгового центру та прилеглої інфраструктури завдало серйозної шкоди економіці Нижнього Мангеттена, зокрема, мало вплив на світові ринки. Територію після падіння веж-близнюків розчищували півтора роки. Пентагон було відремонтовано протягом року після теракту.

Associated Press

У теракті запідозрили "Аль-Каїду" на чолі з Усама бен Ладеном. Президент США Джордж Буш оголосив війну тероризму, а війська Сполучених Штатів вторглися на територію Афганістану, аби змістити талібів, які переховували представників "Аль-Каїди".

Багато країн після теракту посилили своє антитерористичне законодавство. Сам Усама бен Ладен мотивом теракту назвав підтримку США Ізраїлю, присутність американських військ у Саудівській Аравії та санкції проти Іраку.

Associated Press

Бен Ладна спецпризначенці США ліквідували у травні 2011 року в Пакистані, де він переховувався..

Тепер на місці веж-близнюків розташовується реконструйований One World Trade Center, урочисте відкриття якого відбулося 3 листопада 2014.

Впродовж 20 років війська США перебували на території Афганістану. Цього року вони остаточно залишили територію країни.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден закликав американців до єдності під час свого виступу з нагоди 20-ї річниці терактів 11 вересня (також відомих як 9/11).

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