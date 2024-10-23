Теракт на авіазаводі у столиці Туреччини: 5 загиблих і понад 20 поранених

Під час перестрілки було знешкоджено двох терористів - чоловіка та жінку.

Внаслідок теракту, скоєного в середу, 23 жовтня, на стратегічному авіазаводі Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) у столиці Туреччини Анкарі, загинуло щонайменше 5 осіб, а 22 людини було поранено.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet з посиланням на міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая.

За його словами, загальна кількість поранених становить 22 людини, троє з яких не потребували госпіталізації і уже виписані з лікарні. Ще 5 людей загинуло.

Турецький міністр також додав, що під час перестрілки було знешкоджено двох терористів - чоловіка та жінку.

Раніше чоловік потрапив на відео камер спостереження. Його зображення публікують у соцмережах.

Терорист потрапив на запис камер відеоспостереження / Фото: із соцмереж

Особи терористів поки не з’ясовані, жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за атаку.

Однак Алі Єрлікай припустив, що виконавці сьогоднішнього нападу “дуже ймовірно” були членами курдської войовничої терористичної групи РПК (Робітнича партія Курдистану).

Чим займається РПК

Робітнича партія Курдистану бореться за автономію на південному сході Туреччини з 1980-х років – за цей час загинули десятки тисяч людей.

Туреччина та її західні союзники вважають РПК терористичною групою.

Сьогоднішній напад на оборонний об’єкт в Анкарі стався через день після того, як лідер ультраправої націоналістичної партії Туреччини, яка є союзником Ердогана, висловив думку про можливість умовно-дострокового звільнення ув’язненого лідера PПK Абдулли Оджалана, якщо він відмовиться від насильства та розпустить свою організацію.

Що відомо про місце теракту

Аерокосмічна компанія TUSAŞ розробляє та виробляє цивільні та військові літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) та інші оборонні та космічні системи.

Також читайте Туреччина таємно припинила постачати Росії американські товари військового призначення — FT

Це включає виготовлення винищувачів F-16 за ліцензією США.

Це робить його одним із найбільших виробників оборонної промисловості в Туреччині.

Віцепрезидент країни Джевдет Їлмаз заявив, що метою атаки був удар по "досягненнях Туреччини в оборонній промисловості".

Нагадаємо, у столиці Туреччини місті Анкарі стався вибух перед будівлею аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ). Після цього на місці теракту почали лунати постріли.

Теракт у Туреччині: смертник підірвав себе біля компанії, що модернізує F-16!

Читайте також: