Теракт на Магдебурзькому ярмарку в Німеччині: серед жертв є українка

Постраждала перебуває у важкому стані в одній з німецьких клінік.
Серед жертв теракту на Магдебурзькому ярмарку в Німеччині є 52-річна громадянка України.
Про це передає вітчизняне МЗС.
"Серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебургу є громадянка України 1972 р.н. Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік", – йдеться в повідомленні.
Посольство України в ФРН і українські консули запевняють, що перебувають на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, що увечері 20 грудня у німецькому Магдебурзі автомобіль врізався у різдвяний ярмарок. П'ятеро людей загинули, ще понад 200 зазнали травм.
За інформацією ЗМІ, чоловік, який влаштував теракт у Магдебурзі, родом із Саудівської Аравії і працював у клініці.
Читайте також:
- "Мене обдурили": підривник з Дніпра на суді зробив зізнання – кого звинувачує
- У Харкові затримано 15-річних підлітків, які здійснили теракти на замовлення РФ (фото)
- Теракт у Житомирі: агенти РФ підірвали вибухівку з цвяхами, серед виконавців – школярі