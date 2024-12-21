Теракт на Магдебурзькому ярмарку в Німеччині: серед жертв є українка

Постраждала перебуває у важкому стані в одній з німецьких клінік.

Серед жертв теракту на Магдебурзькому ярмарку в Німеччині є 52-річна громадянка України.

Про це передає вітчизняне МЗС.

"Серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебургу є громадянка України 1972 р.н. Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік", – йдеться в повідомленні.

Посольство України в ФРН і українські консули запевняють, що перебувають на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що увечері 20 грудня у німецькому Магдебурзі автомобіль врізався у різдвяний ярмарок. П'ятеро людей загинули, ще понад 200 зазнали травм.

За інформацією ЗМІ, чоловік, який влаштував теракт у Магдебурзі, родом із Саудівської Аравії і працював у клініці.

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