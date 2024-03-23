Теракт у "Крокус Сіті Хол": ФСБ заявила, що затримала всіх чотирьох підозрюваних

Директор російської ФСБ Олександр Бортніков заявив про затримання 11 осіб, зокрема чотирьох з них підозрюють у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков'ї.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу Кремля.

Зокрема, серед затриманих нібито є чотири терористи, які брали участь у нападі та розстрілі людей у "Крокус Сіті". Зазначається: Бортніков доповів президенту-диктатору Володимиру Путіну, що бюро працює над виявленням посібників терористів.

Зауважимо, що росЗМІ та різні Telegram-канали оприлюднили інформацію про те, що в Брянській області РФ було затримано двох громадян Таджикистану з ймовірними учасниками теракту. Їхнє авто з зупинили біля селища, що розташоване недалеко від кордону Білорусі та України. В машині перебували 6 людей, чотирьом із них вдалося втекти. МЗС Таджикистану жорстко відреагувало і заявило, що не отримувала від офіційної влади інформацію про причетність їхніх громадян.

Нагадаємо, 22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську відбулася стрілянина. Інцидент стався на початку виступу гурту "Пікнік". За останніми даними Слідчого комітету РФ, під час теракту 22 березня загинули понад 90 осіб.

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