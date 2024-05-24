Теракт у "Крокус Сіті Хол": ФСБ заявляє про причетність української розвідки 

ФСБ Росії знову заявляє про нібито "український слід" в теракті в "Крокус Сіті Хол" під Москвою, що стався 22 березня.

Про це заявив очільник ФСБ Олександр Борніков.

Він звинуватив причетним до стрілянини в концертному холі українське Головне управління розвідки. Мовляв, українська розвідка має до цього "безпосереднє відношення".

За словами Бортнікова, слідство триває. Крім того, у справі про теракт в "Крокус Сіті Хол" затримано вже понад 20 осіб, зокрема, виконавців та посібників.

Директор ФСБ також заявив, що підготовчі дії, фінансування, напад та відхід терористів координувалися через Інтернет членами угрупування "Вілаят Хорасан" (заборонена в Росії терористична організація), які перебували в афгано-пакистанській зоні.