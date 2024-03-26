Теракт у "Крокус Сіті Хол": хронологія подій до та після нападу бойовиків

У п’ятницю, 22 березня, у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному місті Красногорську стався теракт – озброєні бойовики розстріляли понад сотню відвідувачів ТЦ.

Напередодні події іноземні розвідки попереджали про загрозу ймовірного теракту у Росії. Так, представники США та інших західних держав заявили, що мають розвіддані про можливий напад, який вже тоді пов’язували з "Ісламською державою".

Згодом терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за розстріл відвідувачів "Крокус Сіті Хол". У заяві з подробицями про напад вони назвали це війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

Проте Москва досі відчайдушно шукає "український слід" в терористичній атаці і каже про "причетність" Києва.

Видання US. News описало хронологію подій до та після теракту у Підмосков'ї.

Перед терактом посольство США в Москві закликає всіх своїх громадян негайно покинути Росію і просить уникати концертів і скупчення людей і бути уважними до свого оточення.

Британія, Канада, Південна Корея та Латвія повторюють попередження США і також закликають своїх громадян не їздити до Росії.

19 березня

Президент Росії Володимир Путін на засіданні Ради ФСБ відкидає "провокаційні заяви низки офіційних західних структур щодо можливих терактів у Росії.

"Дії нагадують відвертий шантаж і намір залякати та дестабілізувати наше суспільство", - заявив тоді Путін

22 березня

Озброєні люди в камуфляжі відкривають вогонь з автоматичної зброї по відвідувачам концерту у "Крокус Сіті Хол", убивши 137 людей. Це був найбільший напад в Росії від моменту захоплення бойовиками школи в Беслані 2004 року.

Відповідальність за напад взяла "ІДІЛ-K" (Isis-Khorasan або Isis-K) – ісламська група, що називає себе "держава Хорасан" за старою назвою регіону, який включав частини Ірану, Туркменістану та Афганістану. Вона виникла в східному Афганістані наприкінці 2014 року та швидко завоювала репутацію, бо Isis-K діє з надзвичайною жорстокістю.

США засуджують напад і заявляють, що мають дані розвідки, які підтверджують цю заяву. У заяві також йдеться, що вони попередили російську владу відповідно до своєї давньої політики "обов’язку попереджати".

23 березня

Після теракту Володимир Путін звітує про затримання 11 осіб, зокрема чотирьох бойовиків, але не згадує "Ісламську державу" і каже, що бойовики нібито намагалися втекти до України.

Українська військова розвідка заперечує свою причетність і називає припущення Москви "черговою брехнею російських спецслужб".

Вашингтон оприлюднив оновлену заяву, в якій говориться, що "Ісламська держава" несе "виключну відповідальність" за напад і виключає будь-яку причетність України.

24 березня

У Басманному районному суді Москви відбулось засідання щодо обвинувачень у терористичних актах чотирьох підозрюваних, усі вони є громадянами Таджикистану.

25 березня

Франція оголосила надзвичайну ситуацію, заявивши, що має розвідувальні дані, які пов’язують атаку в Росії з філією "Ісламської держави", яка також стоїть за невдалими спробами нападу на Францію в останні місяці.

Міністерство закордонних справ Росії ставить під сумнів твердження США про те, що за нападом стоїть "Ісламська держава", заявивши, що Вашингтон поширює версію про "Ісламську державу", щоб прикрити своїх "підопічних" у Києві.

Білий дім наполягає, що атака не була пов’язана з Україною, і відкидає заяви Росії як "ще одну кремлівську пропаганду".

"Ми дуже пильно стежимо за діяльністю цієї групи та її плануванням, наскільки це можливо... Саме через агресивний спосіб спостереження за "ІДІЛ" ми змогли дати росіянам попередження про те, що насправді вони прямують до потенційної терористичної атаки в найближчому майбутньому", - заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Володимир Путін хоч і визнає, що атаку здійснили ісламські бойовики, але припускає, що це також було на "користь Україні та що Київ, можливо, зіграв свою роль".

Нагадаємо, видання WP писало, що Путін через одержимість війною проти українців проігнорував попередження про атаку терористів.

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