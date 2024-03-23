Теракт у "Крокус Сіті Хол" під Москвою: хто може стояти за атакою

У підмосковному Красногорську ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол". Це сталося на початку виступу гурту "Пікнік". Станом на зараз відомо про близько 83 жертв. Після стрілянини влада РФ одразу почала говорити про "український слід".

Проте український журналіст Денис Казанський зазначив, що масове вбивство під Москвою вчинили не українці і не росіяни з РДК. Адже стрілки – майже напевно смертники, а українці та росіяни так не працюють. Крім того, для України це не має жодного сенсу. Нічого, крім шкоди, така акція точно не принесла б.

"За почерком зрозуміло, що напад здійснили чи то ІДІЛ, чи інша подібна організація. Тепер це підтверджують і повідомлення світових ЗМІ, і покази свідків. Розстріл здійснили люди, які не говорили російською. Пишуть, що таджики. Але російська пропаганда миттєво кинулася використати масове вбивство своїх громадян для розпалювання ненависті до українців та виправдання геноциду. Медведєв, депутати, Z-людожери – всі радісно танцюють на трупах москвичів, змагаючись один з одним у тому, хто покличе вбити побільше українців. Добре видно, що вони щасливі через те, що сталося. Абсолютні нелюди", - пише Казанський.

На думку журналіста, стрілки у Москві не зробили нічого такого, що не роблять самі росіяни в Україні вже два роки. Були і масові розстріли людей під Києвом, і торговий центр з людьми, що згорів, влітку 2022 року в Кременчуці, після удару російської ракети.

"Але тоді загиблих людей нікому в Росії не було шкода. Усі раділи та вимагали ще більше вбивств", - резюмував Денис Казанський.

Нагадаємо, ЗМІ показали перші фото зсередини згорілої будівлі "Крокус Сіті Хол" після теракту.

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