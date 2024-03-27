Теракт у "Крокус Сіті Хол": заява Лукашенка підриває наратив Кремля про причетність Києва

У Лукашенка дуже мало очевидних стимулів брехати, вважають аналітики.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що терористи, які влаштували стрілянину і підпал у "Крокус Сіті Хол", від самого початку рухалися в бік Білорусі, імовірно, щоб упередити дискусію про гіпотетичні зв'язки злочинців із Мінськом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказали на те, що заява Лукашенка про те, що терористи "не змогли проникнути до Білорусі" завдяки діям білоруських спецслужб, суперечить заяві президента РФ Володимира Путіна про нібито рух підозрюваних до кордону з Україною.

За інформацією ISW, ймовірне місце затримання терористів розташоване приблизно за 95 кілометрів від українського кордону в найближчій точці або за 130 кілометрів від перетину траси Е101 з Україною. Ця точка також розташована приблизно за 124 кілометри від кордону з Білоруссю і приблизно за 25 кілометрів від автомагістралі А-240, що веде до Гомеля.

У звіті йдеться про те, що заява Лукашенка про нібито запобігання проникненню терористів до Білорусі припускає сценарій, за якого нападники спочатку рухалися трасою А-240, проте побачили блокпости або інші стримувальні чинники і змінили свій курс на схід лісовими дорогами на трасу Е101.

Аналітики також підкреслили, що в Лукашенка дуже мало очевидних мотивів брехати.

"Лукашенко, можливо, хотів попередити дискусію про гіпотетичні зв'язки нападників із Білоруссю, заявивши, що білоруські сили зіграли важливу роль у їхніх арештах. Хоча заява Лукашенка підриває усталену кремлівську позицію, вона знижує його вразливість перед спробами Кремля використати закриту інформацію про початкові плани втечі нападників для чинення тиску на нього в майбутньому", — додали в ISW.

Нагадаємо:

Лукашенко заявив, що терористи, які вчинили теракт у концертній залі Crocus City Hall, спочатку їхали у бік білоруського кордону.

"Я чому це сказав? Тому що почали Путіну дорікати... Та ми добу не спали разом із Путіним! Що вони знають про це? Постійна була взаємодія", — додав Лукашенко.

22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту "Пікнік". До ТРЦ зайшли чотири чоловіки й почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

ФСБ стверджує, що терористи планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні. ГУР ще в день теракту заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка зрештою закінчиться звинуваченнями на адресу України.

23 березня "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його "найжорстокішою за останні роки атакою".

24 березня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту.

Станом на 25 березня офіційна кількість загиблих сягнула 133 людини.

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