Теракт у "Крокус Сіті Хол": ЗМІ показали перші фото зсередини згорілої будівлі

У Мережі з'явилися фото зсередини вигорілого приміщення "Крокус Сіті Хол", де 22 березня сталася стрілянина.

Відповідні знімки опублікував білоруський засіб масової інформації NEXTA.

Дах над залом для глядачів завалився, рятувальники розбирають завали.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що рятувальникам удалося проникнути в зал для глядачів, де впродовж тривалого часу була висока температура і де був епіцентр загоряння.

Нагадаємо, 22 березня в місті Красногорськ Московської області Російської Федерації пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall перед виступом гурту "Пікнік". Невідомі відкрили вогонь з автоматів.

За інформацією Слідчого комітету РФ, загинуло понад 60 осіб.

Офіційні особи США в коментарі ЗМІ заявили, що відповідальність за терористичний акт несе Ісламська держава (ІДІЛ). За їхніми словами, у березні Вашингтон отримав розвіддані про те, що відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані, займається підготовкою теракту в Москві.

Посольство США попереджало про можливий теракт у Росії

7 березня посольство США в Росії закликало співвітчизників уникати скупчень людей через загрозу терактів у Москві. Проте тоді йшлося про найближчі 48 годин.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом здійснити атаки на місця масових зібрань у Москві, включно з концертами, і рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", – йшлося у повідомленні.

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