Теракт у “Крокус Сіті” під Москвою вплине на перебіг війни в Україні — Bloomberg

Ймовірною реакцією держави-агресорки можуть стати нові масові атаки дронів і ракетні удари по Україні.

Масштабний теракт, який було скоєно у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному місті Красногорську, влада Росії спробує використати як привід для посилення військових дій в Україні.

Таке припущення зробили в американському виданні Bloomberg з посиланням на думку експертів.

У Росії одразу після скоєного збройного нападу, внаслідок якого загинуло майже півтора сотні людей, почали поширювати версію про ймовірну причетність України.

"Очевидний спосіб, у який Кремль поширює цю інформацію, полягає в тому, щоб пов'язати це якось із війною в Україні", - сказав Чарльз Лічфілд, заступник директора Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні.

За його словами, ймовірною реакцією держави-агресорки можуть стати нові масові атаки дронів і ракетні удари, хоча посилені обстріли уже відбувалися до цього теракту.

Bloomberg називає теперішню ситуацію в Росії “поверненням до попереднього періоду правління Путіна”, коли терористи-смертники забрали життя десятків людей.

“Це зруйнувало ілюзію безпеки в Москві, яку Путін намагався культивувати протягом більш ніж двох років після вторгнення в Україну", - пише видання.

У виданні зауважили, що напад на концертний зал “Крокус Сіті” став найбільшим актом тероризму в Москві після інциденту із захопленням заручників на мюзиклі "Норд-Ост" у 2002 році, коли загинуло щонайменше 170 осіб, включно з десятками нападників.

Що відбулося у "Крокус Сіті"

Як повідомлялося раніше, увечері у п'ятницю, 22 березня, у залі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї сталася стрілянина перед концертом гурту "Пікнік". У будівлі також пролунав вибух, після цього почалася пожежа.

Головне управління розвідки при Міністерстві оборони Україні заявило, що теракт у підмосковному Красногорську - це спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна.

Тим часом заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив ще, якщо буде встановлено причетність Києва і його "натхненників", то усі мають бути "знайдені та безжально знищені, як терористи".

Нагадаємо, російська влада заявила про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

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