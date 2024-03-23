Теракт у "Крокус Сіті Хол": всі подробиці та версії розстрілу людей під час концерту

У Росії заявили, що до теракту у Підмосков'ї причетні таджики.

У залі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". У будівлі також пролунав вибух, після цього почалася пожежа. Наразі відомо про понад 80 загиблих і понад 100 поранених, заявили у ФСБ. Російські чиновники вже назвали напад терактом та затримали "причетних". У Вашингтоні заявили, що немає жодних ознак причетності до нападу України.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про НП.

На початку березня посольство США у Росії попереджало про ймовірну підготовку терактів у Москві. Зокрема, громадян США закликали уникати великих скупчень людей, наприклад, концерти.

Тоді Володимир Путін назвав такі попередження "шантажем і провокацією". Однак попередження виправдалися 22 березня у концертному залі "Крокус Сіті Хол" сталася стрілялина.

Від самого початку повідомлялося, що стрілянину на концерті розпочала група людей.

Після цього нападники кинули гранату чи запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа.

Теракт під Москвою / Фото: Associated Press

"Люди, які перебували в залі, лягли на підлогу, щоб урятуватися від стрілянини, лежали хвилин 15-20, після чого почали вибиратися. Багатьом вдалося", — писали Телеграм-канали.

Як повідомило російське медіа Mash, кілька озброєних чоловіків у камуфляжі увійшли до закладу і почали розстрілювати усіх, хто потрапив їм на очі. Першими жертвами стали відвідувачі ТЦ у фойє. Далі вони переемістилися до концертної зали і там продовжили стрілянину.

На місце виїхали понад 50 бригад швидкої допомоги.

Як повідомила "База", охорона ТЦ не мала вогнепальної зброї. Вони були озброєні лише кийками та електрошокерами. За попередніми даними, кілька охоронців могли бути вбиті одними з перших.

Місткість зали "Крокус Сіті Холл" – 7300 осіб. На момент атаки терористів він не встиг заповнитись повністю.

За даними російського медіа SHOT, загинуло понад 80 осіб, багато тіл було виявлено в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях, де прибиральники зберігали інвентар — там люди ховалися від стрілянини і, ймовірно, задихнулися через дим.

Реакція України

Головне управління розвідки при Міністерстві оборони Україні заявило, що теракт у підмосковному Красногорську - це спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна.

Таким чином керівництво РФ хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

"Публічну страту людей у Москві слід розуміти як погрозу Путіна ще більшою ескалацією та розширенням війни", — заявили в ГУР.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій у підмосковному торговому центі "Крокус Сіті хол", де сталася стрілянина. Дані події мають ознаки терору, що керівництво країни-агресора практикує проти власного населення.

"Україна ніколи не застосовувала терористичні методи війни, тероризм як метод ведення війни, на відміну від Російської Федерації", - зазначив він.

Що кажуть у США

У США поки що не можуть оцінити, чи пов'язане попередження американського посольства в Москві на початку березня з терактом у "Крокус сіті хол", який стався 22 березня. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в коментарі телеканалу Fox News.

"Ми зараз не знаємо, наскільки це попередження і ця атака пов'язані. Але в нас були деякі побоювання щодо можливості терористичної атаки в Підмосков'ї та її околицях на початку цього місяця", — повідомив чиновник.

Кірбі підкреслив, що наразі Вашингтону необхідно отримати більше інформації про подію, щоб "скласти пазл воєдино".

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Згодом офіційні особи США підтвердили заяви ЗМІ про те, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Московській області Російської Федерації несе Ісламська держава (ІДІЛ). Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що в березні Вашингтон отримав розвіддані про те, що відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані, займається підготовкою теракту в Москві.

Один з американських чиновників сказав журналістам, що члени ІДІЛ "активно діють" на території Росії. Зі свого боку представники контртерористичної служби США заявили, що після відносно тривалого "затишшя" ІДІЛ намагається посилити свої зовнішні атаки, однак більшість їхніх планів у Європі було зірвано.

Що кажуть у Росії

Одразу після стрілянини у "Крокус Сіті Хол" речниця МЗС РФ Марія Захарова почала вимагати у США передати всю інформацію про підготовку нападу. Подію вона назвала кривавим терактом.

Соратник Путіна, чеченський лідер Рамзан Кадиров, та інші російські чиновники засудили теракт і вимагають покарати винних. Співчуття Росії висловили в ООН і Олександр Лукашенко.

Фото: Associated Press

Заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив ще, якщо буде встановлено причетність Києва і його "натхненників", то усі мають бути "знайдені та безжально знищені, як терористи".

Президент Володимир Путін побажав "одужання" постраждалим унаслідок стрілянини та пожежі в концертному залі.

У Росії заявили, що до теракту у Підмосков'ї причетні таджики

Росія заявила, що нібито громадяни Таджикистану причетні до теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. У Мережі з'явилися фото ймовірних підозрюваних.

РФ підозрюює таджиків у нападі на Крокус Сіті

РФ підозрюює таджиків у нападі на Крокус Сіті

РФ підозрюює таджиків у нападі на Крокус Сіті

МЗС Таджикистану вже відреагувало на ці заяви. Там заявили, що не отримували від Москви офіційної інформації.

"Наголошуємо, що таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтвердження про циркульовану нині фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану. У зв'язку з цим просимо спиратися на офіційну інформацію, що розповсюджується державними органами Росії", - йдеться у повідомленні.

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