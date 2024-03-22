Теракт у "Крокус Сіті" в Підмосков’ї: в Офісі президента закликали РФ зупинитися

Терористичний акт зі стріляниною та пожежею в концертному залі "Крокус Сіті Хол", який влаштували невідомі особи в підмосковному місті Красногорську, прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україна "абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", та закликав Російську Федерацію зупинитися в тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і проти України.

Відео з відповідним коментарем опубліковане в Telegram-каналі Михайла Подоляка.

Радник голови ОПУ нагадав, що в Україні триває повномасштабна війна з російською регулярною армією і з РФ як країною, на якій "усе буде вирішено саме на полі бою".

"Для України важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію і таким чином закінчити цю війну", – заявив Подоляк.

Також він наголосив, що Україна ніколи не використовувала терористичні методи ведення війни, на відміну від РФ.

"Нагадаю, що навіть у новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовувалися теракти проти своїх громадян – Каширське шосе, Норд-Ост – для виправдання наступних геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи", – зауважив Подоляк.

Водночас радник голови Офісу президента нагадав, що задовго до цього теракту, 9 березня, представники іноземних країн, які перебувають у Москві в рамках своїх амбасад, попереджали про можливість проведення терактів "для відповідних наступних пропагандистських чи будь-яких інших дій РФ, щоб продовжувати виправдовувати масштабну мобілізацію, мілітаризацію та абсолютно зухвалі геноцидні ракетні обстріли цивільного населення України".

"Тому ще раз – жодного стосунку до терактів, стрілянини в "Крокус Сіті" Україна точно немає. Вважаю, що РФ потрібно зупинитися в тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і проти України", – резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, посольства США, Німеччини та Великої Британії в РФ 9 березня повідомили про можливі теракти у Москві найближчі 48 годин та закликали своїх громадян уникати поїздок до Росії.

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