Теракт у "Крокусі": спецслужби РФ заявами про "слід" України провокують "ІДІЛ" на ще потужніший удар – експерт

Москва відчайдушно шукає "український слід" в терористичній атаці у Підмосков'ї і каже про "причетність" Києва.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за розстріл відвідувачів у "Крокус Сіті Хол" у Росії. У заяві з подробицями про напад вони назвали це війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

Як пише військовий експерт Олександр Коваленко, російські спецслужби не тільки не зробили нічого, щоб запобігти терористичному акту, але й роблять все, щоб бійня повторилася якнайшвидше.

"У той час як практично всі російські керівники відповідальних структур, Олександр Бортніков (директор ФСБ), Микола Патрушев (секретар РНБО) та інші в один голос заявляють, що за бійнею в "Крокус Сіті Хол" нібито стоїть Україна, ІД "Хорасан", котрий організував теракт, буквально закипає", - каже експерт.

Олександр Коваленко зазначив, що цей осередок "ІДІЛ" від 2021 року загрожує Росії терактами і вперше за весь цей час він зміг реалізувати перший, настільки успішний і настільки кривавий терористичний акт, але керівництво російських спецслужб замість того, щоб визнати це, звалює все на Україну.

"Воно й зрозуміло, пропаганда зараз у російських спецслужб домінує над здоровим глуздом, але…Але ІД "Хорасан" це не подобається і формально дратує функціонерів осередку. Вони записували відео під час теракту, робили заяви буквально відразу після його вчинення і через деякий час, публікували відео, на яких буквально вистрибували зі штанів, мовляв: "Це ми! Це ми!" Вся західна розвідспільнота аналогічно вказує на ІД "Хорасан", мовляв – ось вона загроза, це їхніх рук злочин, але для Москви – ні, вектор зворотнийІД "Хорасан", - каже експерт.

На думку Коваленка, все це призводить до того, що розлючене від 2021 року на Росію ІД "Хорасан" найближчим часом досягне піку свого обурення і проведе на території РФ ще один теракт.

"За масштабом не менш кривавий, ніж той, що ми бачили в "Крокус Сіті Хол". Поведінка керівництва російських спецслужб лише прискорює здійснення наступної різанини. Хоча, не виключено, що це їм і треба, але це вже зовсім інша історія…", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, видання US. News описало хронологію подій до та після теракту у "Крокус Сіті Хол".

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