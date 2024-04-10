Теракт у Крокусі: у Білому домі прокоментували заяви РФ про причетність фірми Burisma

У Білому домі прокоментували російські заяви про те, що нібито компанія Burisma, зареєстрована в Україні, нібито фінансувала терористичні акти проти РФ.

Також читайте Російські мігранти та етнічні меншини тремтять від нових репресій Путіна – Politico

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван категорично спростував та назвав "нонсенсом" подібні заяви, передає Укрінформ.

Він заявив, що російському керівництву чудово відомо, що теракт був влаштований бойовиками терористичного угруповання ІДІЛ.

"Це нонсенс. Росія знає, що теракт у Москві вчинила "ІДІЛ", ми знаємо, що теракт у Москві вчинив "ІДІЛ". Ми попереджали Росію про ймовірний теракт у Москві, усе інше – це шум", - підкреслив Салліван.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у РФ вигадали черговий фейк про причетність українців до теракту в "Крокусі".

Крім того, ми раніше інформували, що в Росії почалася мобілізація вихідців з Середньої Азії після теракту в Москві.

Читайте також: