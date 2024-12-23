Теракт у Магдебурзі: в МЗС розповіли про стан постраждалої українки

Посольство України контролює ситуацію з постраждалою на ярмарку в Магдебурзі.

Українка, яка отримала поранення внаслідок наїзду автомобіля на людей на різдвяному ярмарку в Магдебурзі, перебуває у важкому стані.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, пише Суспільне.

Консул Посольства України в Німеччині відвідав постраждалу внаслідок наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у Магдебурзі українку, 1972 року народження, в лікарні 22 грудня.

Він розповів, що жінці надається необхідне лікування, а дипломатичне представництво перебуває на постійному зв'язку з медичним закладом та родичами потерпілої. Справа знаходиться під контролем Посольства України в Німеччині.

Нагадаємо, що увечері 20 грудня у німецькому Магдебурзі автомобіль врізався у різдвяний ярмарок. П'ятеро людей загинули, ще понад 200 зазнали травм.

За інформацією ЗМІ, чоловік, який влаштував теракт у Магдебурзі, родом із Саудівської Аравії і працював у клініці.

Читайте також: