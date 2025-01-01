Теракт у Новому Орлеані: ФБР встановило особу водія пікапа

В автомобілі терориста було виявлено прапор ІДІЛ, зброю та вибуховий пристрій.

Водій пікапа, який спеціально врізався в натовп, що святкував Новий рік у Французькому кварталі Нового Орлеана, а потім відкрив вогонь по поліції, був упізнаний як 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин США з Техасу.

Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок нападу, який ФБР класифікувало як теракт, загинуло щонайменше 10 осіб, ще 35 отримали поранення.

"В автомобілі було виявлено прапор ІДІЛ. Зараз ФБР працює над встановленням можливих зв'язків та причетності суб'єкта до терористичних організацій", — йдеться у заяві Федерального бюро розслідувань США.

Під час огляду автомобіля, який став знаряддям вбивства в новорічну ніч, слідчі виявили зброю і передбачуваний вибуховий пристрій. Декілька аналогічних пристроїв, схожих на саморобні бомби, були виявлені у Французькому кварталі цієї ж ночі. У ФБР також повідомили, що злочинець, найімовірніше, орендував автомобіль для скоєння теракту.

За словами представника влади Троя Картера, нападник був у повному військовому екіпіруванні, а через кілька годин після теракту кількість жертв теракту збільшилася до 15 осіб. Проте правоохоронці поки не підтвердили цю інформацію.

"Ситуація нестабільна, і ми співпрацюємо з численними місцевими та федеральними правоохоронними органами, щоб забезпечити повне та ретельне розслідування та притягнути до відповідальності тих, хто міг бути причетний до цього інциденту", — заявив губернатор Луїзіани Джефф Лендрі.

Нагадаємо, аналогічний теракт стався нещодавно у Німеччині. 20 грудня, у Магдебурзі чоловік на автомобілі в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку.

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