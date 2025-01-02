Теракт у Новому Орлеані та вибух біля готелю Трампа у Лас-Вегасі: слідство шукає зв'язок

Два інциденти, які сталися в США у першу добу нового 2025 року, мають поверхневу схожість.

Слідчі намагаються встановити, чи пов'язаний теракт у Новому Орлеані у новорічну ніч із вибухом автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю Трампа у Лас-Вегасі.

Про це пише The New York Times.

Слідство поки не встановило, як пов'язані виконавець теракту в Новому Орлеані і людина, яка орендувала автомобіль, що вибухнув. Але одна зачіпка у правоохоронців все ж таки є: чоловіки вибрали легкі цілі та орендували автомобілі через один додаток для оренди бюджетних автомобілів Turo.

"Я доручив своїй команді забезпечити наявність усіх ресурсів у розпорядженні федеральних, державних і місцевих правоохоронних органів, щоб швидко завершити розслідування в Новому Орлеані та переконатися, що більше не існує загрози американському народу", — сказав президент США Джо Байден у короткій заяві для журналістів у Кемп-Девіде.

На пресконференції шериф Кевін Макмахіл з поліцейського управління Лас-Вегаса заявив, що основна версія слідства розглядає вибух як "поодинокий інцидент", але поки що не може повністю виключити зв'язок із терактом у Новому Орлеані.

За словами шерифа, те, що обидва чоловіки використовували програму Turo, є просто "збігом".

Нагадаємо, 1 січня у Новому Орлеані пікап в'їхав у натовп під час святкування Нового року. Слідство встановило, що за кермом автомобіля був 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин США з Техасу, який прослужив у армії 8 років. Після того, як терорист загинув у перестрілці з поліцією, в його автомобілі було виявлено прапор ІДІЛ.

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