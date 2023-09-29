Теракт у Пакистані: підірвався смертник, десятки загиблих (фото)

Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за теракт.

У місті Мастунг (Пакистан) поблизу мечеті прогримів вибух. За останніми даними, загинули щонайменше 50 людей.

Про це повідомляє Sky News.

Очільник поліції Абдул Халік Шейх підтвердив, що вибух був скоєний смертником. З його слів, під час спроби зупинити нападника було вбито старшого офіцера поліції.

На місці теракту / Фото: Associated Press

Поранених доправили до найближчих лікарень, деякі з них перебувають у важкому стані.

Влада оголосила надзвичайний стан. Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, 30 січня в Пакистані терорист-смертник підірвався в мечеті. Спочатку повідомляли про 28 загиблих і 150 поранених, згодом кількість жертв зросла. Цей терористичний акт став наймасштабнішим для Пешавара за останнє десятиліття.

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