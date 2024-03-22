Теракт у Підмосковʼї: невідомі в камуфляжі розстріляли десятки росіян (відео)

У п'ятницю ввечері в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”.

Про це повідомляє низка російських Телеграм-каналів, зокрема Baza, Astra, ТАСС, РИА “Новости”.

За попередньою інформацією, 50 людей загинули, ще понад 100 поранено.

Очевидці також повідомили про вибух у будівлі “Крокус Сіті Хол”. Над будівлею видно клуби чорного диму.

NOW - Crocus City Hall near Moscow is on fire after several gunmen opened fire in the concert hall.pic.twitter.com/cdxJvSgLeo — Disclose.tv (@disclosetv) March 22, 2024

За даними “РИА Новости”, стріляло щонайменше троє людей у камуфляжі.

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The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV — What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

Кореспондент “РИА Новости”, який перебував на місці подій, розповів, що до партеру “Крокус Сіті Холу” увірвалися щонайменше троє людей у камуфляжі, які відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Точно є поранені.

Після цього, за його словами, кинули гранату чи запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа.

Three gunmen dressed in military camouflage and armed with assault rifles have launched an attack at Crocus City Hall, a shopping center in northwest Moscow, resulting in at least 20 fatalities.



Is this the terrorist attack that the US Government had warned about? pic.twitter.com/gEFNyR9S5Q — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 22, 2024

Він також розповів, що люди, які перебували в залі, лягли на підлогу, щоб врятуватися від стрілянини, лежали хвилин 15-20, після чого почали вилізати повзком. Багатьом вдалося вибратися.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилися відео атаки безпілотниками московського аеропорту “Домодєдово”. Після удару по території аеропорту спалахнули пожежі.

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