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Теракт у Підмосковʼї: невідомі в камуфляжі розстріляли десятки росіян (відео)

Теракт у Підмосковʼї: невідомі в камуфляжі розстріляли десятки росіян (відео)

Стрілянина в ТЦ під Москвою: росзмі пишуть про десятки загиблих / Фото: X (Twitter)

Стріляло щонайменше троє людей.

У п'ятницю ввечері в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”.

Про це повідомляє низка російських Телеграм-каналів, зокрема Baza, Astra, ТАСС, РИА “Новости”.

За попередньою інформацією, 50 людей загинули, ще понад 100 поранено.

Очевидці також повідомили про вибух у будівлі “Крокус Сіті Хол”. Над будівлею видно клуби чорного диму.

За даними “РИА Новости”, стріляло щонайменше троє людей у камуфляжі.

Кореспондент “РИА Новости”, який перебував на місці подій, розповів, що до партеру “Крокус Сіті Холу” увірвалися щонайменше троє людей у камуфляжі, які відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Точно є поранені.

Після цього, за його словами, кинули гранату чи запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа.

Він також розповів, що люди, які перебували в залі, лягли на підлогу, щоб врятуватися від стрілянини, лежали хвилин 15-20, після чого почали вилізати повзком. Багатьом вдалося вибратися.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилися відео атаки безпілотниками московського аеропорту “Домодєдово”. Після удару по території аеропорту спалахнули пожежі.

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