Теракт у Стамбулі: бойовики у камуфляжі намагалися штурмувати ізраїльське консульство

Стрілянина біля консульсьва Ізраїлю у Стамбулі / © скриншот з відео

У турецькому мегаполісі група озброєних нападників намагалася штурмувати будівлю дипломатичного представництва Ізраїлю, що призвело до запеклої перестрілки у центрі Стамбула.

Деталі атаки

Зловмисники, одягнені в камуфляжну форму, прибули до консульства з довгоствольною автоматичною зброєю. Терористи спробували прорватися через головний пункт пропуску до будівлі, проте були зупинені вогнем охорони та поліції.

Внаслідок зіткнення один терорист був убитий, ще двоє — «нейтралізовані з травмами», за словами губернатора Стамбула.

Двоє співробітників поліції отримали легкі поранення.

За попередніми даними, під час нападу в установі перебувала мінімальна кількість співробітників, ніхто з дипломатів не постраждав.

Район диппредставництва наразі повністю заблокований спецпризначенцями.

Міністр внутрішніх справ Туреччини повідомив, що особи терористів встановлені — один з них належить до релігійної організації, ще один був пов’язаний з наркобізнесом.

Дата публікації 14:01, 07.04.26

