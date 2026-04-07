- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
Теракт у Стамбулі: бойовики у камуфляжі намагалися штурмувати ізраїльське консульство
Група озброєних бойовиків у камуфляжі намагалася прорватися до будівлі ізраїльського консульства у Стамбулі, один терорист був убитий, ще двоє — «нейтралізовані з травмами».
У турецькому мегаполісі група озброєних нападників намагалася штурмувати будівлю дипломатичного представництва Ізраїлю, що призвело до запеклої перестрілки у центрі Стамбула.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Деталі атаки
Зловмисники, одягнені в камуфляжну форму, прибули до консульства з довгоствольною автоматичною зброєю. Терористи спробували прорватися через головний пункт пропуску до будівлі, проте були зупинені вогнем охорони та поліції.
Внаслідок зіткнення один терорист був убитий, ще двоє — «нейтралізовані з травмами», за словами губернатора Стамбула.
Двоє співробітників поліції отримали легкі поранення.
За попередніми даними, під час нападу в установі перебувала мінімальна кількість співробітників, ніхто з дипломатів не постраждав.
Район диппредставництва наразі повністю заблокований спецпризначенцями.
Міністр внутрішніх справ Туреччини повідомив, що особи терористів встановлені — один з них належить до релігійної організації, ще один був пов’язаний з наркобізнесом.
