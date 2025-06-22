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Теракт у церкві в Дамаску: смертник підірвав себе під час служби, десятки загиблих
У грецькій православній церкві святого Іллі в Дамаску смертник влаштував теракт під час богослужіння. Загинули щонайменше 25 людей.
У грецькій православній церкві святого Іллі в Дамаску стався теракт: за попередніми даними, терорист-смертник підірвав себе просто під час служби. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 25 осіб.
Про це повідомляє DW.
“Терорист-смертник приводить у дію вибуховий пристрій у церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску”, – повідомило державне телебачення Сирії.
За даними агентства САНА, вибуховий пристрій був прикріплений до пояса смертника.
Інформаційне агентство AFP передає, що інтер’єр церкви зазнав серйозних руйнувань: пошкоджено дерев’яні лави, на підлозі лежать зірвані ікони, навколо – сліди крові.
Після вибуху сили безпеки перекрили район, де стався напад, та почали евакуацію загиблих і постраждалих. Офіційна кількість жертв наразі уточнюється. Представники сил безпеки поки не надали коментарів.