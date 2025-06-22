ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Теракт у церкві в Дамаску: смертник підірвав себе під час служби, десятки загиблих

У грецькій православній церкві святого Іллі в Дамаску смертник влаштував теракт під час богослужіння. Загинули щонайменше 25 людей.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Теракт у церкві в Дамаску

Теракт у церкві в Дамаску. / © AP

У грецькій православній церкві святого Іллі в Дамаску стався теракт: за попередніми даними, терорист-смертник підірвав себе просто під час служби. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 25 осіб.

Про це повідомляє DW.

Теракт у церкві в Дамаску. / © AP

Теракт у церкві в Дамаску. / © AP

“Терорист-смертник приводить у дію вибуховий пристрій у церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску”, – повідомило державне телебачення Сирії.

За даними агентства САНА, вибуховий пристрій був прикріплений до пояса смертника.

Інформаційне агентство AFP передає, що інтер’єр церкви зазнав серйозних руйнувань: пошкоджено дерев’яні лави, на підлозі лежать зірвані ікони, навколо – сліди крові.

Після вибуху сили безпеки перекрили район, де стався напад, та почали евакуацію загиблих і постраждалих. Офіційна кількість жертв наразі уточнюється. Представники сил безпеки поки не надали коментарів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie