Теракт в Анкарі: Туреччина у відповідь завдала авіаудару по курдських бойовиках на півночі Іраку

В турецькому відомстві наголосили, що "терористам не вдасться уникнути відповідальності".
Турецька авіація здійснила військову повітряну операцію на півночі Іраку та атакувала курдських бойовиків у відповідь на теракт в Анкарі біля будівлі Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини.
Відповідно до даних, операцію провели 1 жовтня о 21:00 за місцевим часом.
"Турецькі збройні сили уразили печери, укриття і склади в регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку, які, як вважає відомство, контролюються терористами, пов’язаними з Робітничою партією Курдистану (PKK) та Союзом громад Курдистану (KCK). Загалом було знищено 20 цілей", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що "терористам не вдасться уникнути відповідальності". Турецькі військові "битимуть їх надалі".
Міноборони Туреччини пояснило, що ударили по курдських бойовиках "відповідно до права на самооборону, яке передбачає стаття 5 Статуту ООН, аби припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон".
Нагадаємо, вранці 1 жовтня у столиці Туреччини Анкарі біля будівель парламенту та Міністерства внутрішніх справ пролунав вибух. За даними МВС, це був теракт. Один зі смертників підірвав себе, іншого - ліквідували. Відповідальність за теракт взяли на себе курдські бойовики.
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