У столиці Ірландії Дубліні спалахнули антимусульманські заворушення після того, як у четвер, 23 листопада, чоловік напав на людей поблизу однієї зі шкіл. В результаті кілька осіб, серед них діти, зазнали поранень.

Про це пише BBC Україна.

У Дубліні почалися заворушення

За кілька годин після інциденту вулиці Дубліна почали рясніти невдоволеними. Натовп скандував антиіммігрантські гасла й влаштував сутички з поліцією.

На цьому мітингарі не зупинилися. Вони підпалили поліцейські автівки й автобуси та грабували магазини.

Поліція міста затримала 34 людини за участь у безладах.

Також читайте У передмісті Києва лунатимуть вибухи: що сталося

Правоохоронці майже одразу затримали нападника з ножем. Влада наразі не розголошує особисті дані підозрюваного, водночас антиіммігрантські налаштовані активісти заявили, що він - іноземець.

Самі ж протестувальники зібралися неподалік міста, на якому трапився інцидент.

Масові заворушення в Дубліні. Фото: Reuters

Комісар поліції Дрю Гарріс сказав, що люди радикалізувалися через соціальні мережі та інтернет. Як наслідок - пошкоджено одинадцять автомобілів поліції, а також підпалено транспортні засоби, в тому числі три автобуси і трамвай. Бунтівники пограбували 13 магазинів.

Також читайте Дональд Трамп похизувався своєю дружбою з Путіним та Кім Чен Ином (відео)

Головний суперінтендант поліції Патрік МакМенамін назвав четвергові безлади "безпричинним бандитизмом".

Представник поліції Ліам Джераті під час пресконференції повідомив, що, хоча розслідування ще на ранній стадії, поліція впевнена, що напад не був терористичним актом.

Що відомо про напад чоловіка з ножем

Інцидент трапився близько 13:40 за місцевим часом на Парнелл-сквер-Іст, біля однієї з найжвавіших вулиць міста О'Коннелл-стріт, де неподалік розташована початкова школа.

Серед постраждалих - чоловік, жінка та троє маленьких дітей. Важкі поранені отримали жінка і одна з дівчат.

Масові заворушення в Дубліні. Фото: Reuters

Шивон Кірні, яка опинилася поруч і стала свідком інциденту розповіла, що разом з ще одним перехожим вони обеззброїли чоловіка з ножем.

"Недовго думаючи, я просто перебігла дорогу, щоб допомогти", - сказала вона.

Згодом чоловік опинився на землі, до його затримання долучилися й інші люди.

"Ми разом з однією американкою організували навколо нього коло і сказали, що чекатимемо на поліцію", — розповіла свідок.

Тим часом у Росії спецслужби затримали мешканця так званої “ДНР” на прізвище Тюлюбаєв за звинуваченням у спробі замаху на керівництво однієї з військових частин у Краснодарському краї РФ. Традиційно замовником теракту назвали "представників українських спецслужб".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.