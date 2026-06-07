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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Теракт в Ізраїлі — є загиблі та постраждалі (фото)

Стрілянина сталася у трьох окремих районах у центральному Ізраїлі, неподалік від палестинського міста Калькілія.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці стрілянини

На місці стрілянини / © Associated Press

Щонайменше одна людина загинула, кілька поранених у центральній частині Ізраїлю внаслідок стрілянини. У поліції заявили про теракт.

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїльська служба Магог Давід Адом (MDA) повідомила, що чоловік у віці близько 30 років загинув на заправці в місті Кохав Яір, яке розташоване вздовж зеленої лінії, що розмежовує Ізраїль від окупованого Західного Берега. П’ятьох інших людей на щонайменше трьох окремих ділянках також поранено, двоє з них — у тяжкому стані.

Поліція заявила, що нейтралізувала підозрюваного після того, як було знайдено транспортний засіб, який, на їхню думку, був причетний до нападу.

На місці стрілянини / © Associated Press

На місці стрілянини / © Associated Press

Джерело безпеки Ізраїлю повідомило, що підозрюваний — ізраїльський громадянин з Таїби, арабського міста, що розташоване на північ від Кохав Яір.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху провів оперативну оцінку ситуації після нападу, повідомив його офіс.

Нагадаємо, у США сталася стрілянина на музичному фестивалі у штаті Огайо. Поранень зазнали щонайменше 12 осіб, двоє з них перебувають у критичному стані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
164
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