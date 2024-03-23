Теракт в “Крокус Сіті”: головний рупор Кремля уже пообіцяв помститися українцям

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який виконує роль “головного рупора” Кремля в соцмережах, оголосив про можливу причетність української влади до теракту, скоєного невідомими особами у підмосковному концертному залі “Крокус Сіті”.

У своєму дописі в Telegram-каналі він пообіцяв “київському режиму” відповісти “смертю за смерть”.

Кремлівський блазень заявив, що терористи розуміють лише терор у відповідь, тому російська влада повинна відповідати за смерті росіян “тотальними стратами терористів та репресіями проти їхніх сімей”.

“Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше – неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння”, - пригрозив вірний поплічник Путіна.

Услід за “рупором Кремля” слово взяв російський “православний олігарх”, наближений до патріарха Кирила Костянтин Малофєєв. Він закликав завдати по Україні ядерного удару у відповідь на теракт у “Крокусі”

“Давайте дамо мирному населенню України 48 годин, щоб залишити міста і нарешті закінчимо цю війну переможним розгромом противника. З використанням усіх сил та засобів”, - написав він у соцмережі.

Реакція МЗС України

Після таких заяв російських офіційних осіб МЗС України змушений був опублікувати окрему заяву, в якій категорично відкидає звинувачення щодо причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус Сіті" у підмосковному Красногорську.

У відомстві називають звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Україна "абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", і закликав Російську Федерацію зупинитися в тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і проти України.

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