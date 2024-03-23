Теракт в “Крокус Сіті Хол” під Москвою: у Мережі з’явилася візуалізація подій

Відео демонструє, як саме озброєні автоматами люди увійшли до цього комплексу та опинилися у глядацькому залі.

У Мережі з’явилася візуалізація теракту, який було скоєно в п’ятницю, 22 березня, у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному місті Красногорську.

Відео з відтворенням подій цього нападу опублікував у своєму Telegram-каналі російський опозиціонер, журналіст Олександр Невзоров.

Візуалізація демонструє, як саме озброєні автоматами люди увійшли до цього комплексу та опинилися у глядацькому залі, де влаштували пожежу.

Білий Renault Symbol, з якого вийшло четверо озброєних людей, зупинився поблизу “Крокус Сіті Хол” о 19:50 за місцевим часом, незадовго до початку концерту групи “Пікнік”.

До приміщення терористи увійшли з боку підземного паркінгу і пройшли коридором, стріляючи з автоматів в охоронців та всіх, хто був на шляху.

О 20:03 вони з’явилися у глядацькому залі і влаштували пожежу, скориставшись ємностями з бензином, які мали у рюкзаках.

У Мережі з’явилася візуалізація теракту в “Крокус Сіті Хол” під Москвою

Що відомо про терористів

Директор російської ФСБ Олександр Бортніков заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков'ї. Серед них - двоє громадян Таджикистану.

Російська влада повідомила, що затримання відбулося біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

Водночас посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой повідомив, що після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою білоруські спецслужби допомагали російським силовикам завадити терористам втекти через кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про вчорашній напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

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