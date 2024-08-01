Теракти 11 вересня у США: обвинувачені пішли на угоду зі слідством – відомі умови

Головний обвинувачений в організації терактів 11 вересня 2001 року у США Халід Шейх Мохаммед та двоє його поплічників уклали угоду з військовими прокурорами. Так, усі троє погодилися визнати провину в обмін на виключення страти зі списку можливих покарань.

Про це повідомляє New York Times.

Повідомляється, що Халід Шейх Мохаммед, Валід Мухаммед Саліх Мубарак бін Атташ та Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсаві погодилися визнати себе винними у справі про теракти 11 вересня в обмін на довічне ув'язнення замість смертної кари.

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Про умови угоди зі слідством видання дізналося із листа, який розіслав родичам жертв головний військовий прокурор США, контрадмірал Аарон Руг.

"В обмін на виключення страти зі списку можливих покарань троє обвинувачених погодилися визнати провину в усіх злочинах, у яких їх обвинувачено, включно з убивством 2976 людей", – йдеться у листі головного військового прокурора.

Руг зізнався родичам жертв, що це рішення далося нелегко, однак прокурор вважає його найкращим способом домогтися справедливості.

Про угоду з обвинуваченими також оголосив Пентагон, однак не розкрив її деталі.

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Халід Шейх Мохаммед був арештований 2003 року в Пакистані, а 2008 року проти нього висунули безліч звинувачень. Головне – вбивство 2 796 людей 11 вересня 2001 року, коли два захоплені терористами-смертниками пасажирські літаки врізалися у вежі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку. Один з літаків влетів у будівлю Пентагону під Вашингтоном, ще один – впав у полі в штаті Пенсильванія.

Американське слідство стверджує, що саме Халід Шейх Мохаммед запропонував лідеру "Аль-Каїди" Усамі бін Ладену спрямувати захоплені літаки на хмарочоси, а потім брав участь у підборі та навчанні деяких зі смертників. Мохаммеда також вважають причетним до кількох інших гучних терактів.

Теракт 11 вересня 2021 року у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 2021 року американське ФБР оприлюднило перший з документів щодо терактів 11 вересня 2001 року, розсекречених у межах указу президента США Джо Байдена.

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