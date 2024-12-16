Поступки територіями для завершення війни: у МЗС України відреагували на заяву президента Словаччини

Росії потрібно завдати поразки, а не поступатися їй.

У МЗС України відреагували на резонансну заяву президента Словаччини про "необхідність територіальних поступок" із боку України, щоб завершити війну. На думку речника відомства Георгія Тихого, це не принесе миру.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий написав у соцмережі X (Twitter).

"Останній раз, коли словацьку землю передали агресору — в ім’я миру — це не закінчилося добре і не принесло миру ні словакам, ні іншим народам", — наголосив він.

Нагадаємо, Словаччина від 2025 року зменшує підтримку українським біженцям. Нові правила обмежать перебування в центрах надання притулку та виплати на проживання до 60 днів.

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