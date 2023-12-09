Територіальний спір Венесуели та Гаяни: експерт оцінив можливість великої війни

Велика війна між Венесуелою та Гаяною наразі малоймовірна і конфлікт, швидше за все, закінчиться суперечками в інтернеті.

Також читайте Росія не зможе запустити у Венесуелі завод з виробництва автоматів Калашникова

Таку думку висловив аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса, інформує РБК-Україна.

"Я думаю, що зараз все залежить від рішення Мадуро (президент Венесуели, - ред.). Раціонально аналізуючи ситуацію, я вважаю, що війна є малоймовірною. Вона пов'язана з величезними ризиками, насамперед Венесуели, які Мадуро не потягне", - вважає Куса.

Експерт зазначив, що регіон Ессекібо, на який претендує Венесуела — малозаселений, а кордон між країнами умовний. На даній території густі джунглі, якими важко пересуватись. У регіоні нема жодної транспортної інфраструктури і заселений він корінними народами, які більше споріднені з Венесуелою.

"І в принципі, ефективний контроль цієї території — це дуже абстрактна річ, тобто заходити туди великими арміями — у цьому не бачу суттєвого сенсу", - зазначив аналітик.

Експерт вважає, що, скоріше за все, конфлікт між країнами завершиться суперечками в інтернеті і президент Мадуро оголосить про "велику перемогу". Мадуро це потрібно, щоб мобілізувати свій електорат перед виборами, які мають відбутись наступного року.

"Мені здається, що вся суть того, що робить Мадуро, якщо відкинути будь-які суб'єктивні чинники, зводиться до того, щоб мобілізувати електорат перед виборами наступного року і, можливо, чинити тиск на США та Гаяну для того, щоб вибити для себе можливість розробки нафтових родовищ на спірному шельфі. Це реальніша мета", - додав Куса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що венесуельський диктатор та друг Путіна Ніколас Мадуро провів у країні опитування про зазіхання на територію сусідньої Гаяни, де є великі запаси нафти. 95% відсотків венесуельців начебто підтримали створення нового штату у чужій державі.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни — Ессекібо.

Читайте також: