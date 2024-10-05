Території в обмін на вступ до НАТО: в ОП відреагували на резонансну публікацію Financial Times

Видання нагадує заяви уже колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга про надані США гарантії безпеки для Японії та вступ Західної Німеччини у НАТО.

Авторитетне британське видання Financial Times повідомило про можливий компроміс, який нібито розглядають українські урядовці із західними союзниками - членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому. Однак в Офісі президента можливість таких переговорів абсолютно заперечують.

В публікації Financial Times йдеться про те, що деякі українські посадовці в переговорах із західними дипломатами схиляються до думки, що значущі гарантії безпеки можуть стати основою переговорного врегулювання, в якому Росія збереже де-факто, але не де-юре, контроль над усією або частиною окупованих українських територій.

Також читайте Новий генсек НАТО: хто такий Марк Рютте і яка його позиція щодо України

У цьому контексті видання згадує заяви уже колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга про гарантії безпеки США Японії, які не поширюються на Курильські острови, чотири з яких Японія вважає своїми, але вони контролюються Росією після захоплення Радянським Союзом у 1945 році. Також він наводив приклад Німеччини, коли Західна Німеччина вступила до НАТО в 1955 році, попри те, що Східна Німеччина (НДР) була країною соцтабору і перебувала у сфері впливу Москви.

Financial Times стверджує, що “західнонімецька модель” для України обговорюється у зовнішньополітичних колах вже понад 18 місяців, але тепер ця ідея начебто набула нового розмаху.

В Офісі президента можливість таких переговорів із західними партнерами назвали “маячнею”.

"Ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали би розширення або повторення війни. Вони навіть далекобійність бояться дати. По-друге, ми не торгуємо суверенітетом і територіями", – заявило джерело “24 каналу” в ОП.

Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями – Столтенберг

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав знаковим візит нового генсека НАТО Марка Рютте до Києва одразу після набуття повноважень очільника Альянсу.

Читайте також: