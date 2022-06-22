Територію біля посольства США в Москві назвали "площею Донецької народної республіки"

Безіменну територію, що прилягає до посольства США в Москві, назвали "площею Донецької народної республіки".

Спершу міські депутати пропонували назвати територію біля американського дипвідомства "Площею захисників Донбасу".

Про нову назву площі свідчить документ на офіційному сайті мерії Москви.

"Присвоїти безіменній території, розташованій від Великого Дев'ятинського провулка до Малого Конюшківського провулка вздовж Конюшківської вулиці в районі Пресненського Центрального адміністративного округу міста Москви, найменування – "площа Донецької народної республіки", – йдеться у постанові.

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З такою ініціативою напередодні виступили депутати Мосміськдуми, які пропонували назвати територію "площею захисників Донбасу". Проте в ході голосування на платформі "Активний громадянин" перемогу отримав варіант назви "площа Донецької народної республіки".

Зауважимо, що депутати Мосміськдуми раніше також ініціювали присвоєння площі біля посольства Німеччини найменування "площі Луганської народної республіки".

Нагадаємо, у селищі в Хмельницькій області одну з вулиць та провулків назвали на честь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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