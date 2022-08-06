Територію Ізраїлю атаковано ракетами: армія оборони почала авіаудари по об'єктах "Ісламського джихаду"

Територію Ізраїлю ввечері 5 серпня атакували ракетами з сектора Газа. Згодом в армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, почали авіаудари по об'єктах палестинського "Ісламського джихаду" в секторі Гази.

Під час ракетного удару по Ізраїлю сирени звучали в районі Лахіш недалеко від Ашкелона і в містах на півдні країни.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Тож кілька ізраїльських ракет-перехоплювачів "Залізний купол" відпрацювали по цих повітряних цілях.

Згодом сирени почали лунати і в центральному Ізраїлі. Так, було обстріляно кілька загороджень, але перші ракети були спрямовані тільки на міста ближче до Гази. У Тель-Авіві жителі повідомляли, що чули вибухи ракет "Залізний купол".

У службі швидкої допомоги заявили, що даних про поранених не надходило.

Зауважимо, що ця атака почалася через кілька годин після старту операції "Світанок" проти терористичного угруповання "Ісламський джихад" у секторі Гази.

Згодом в армії оборони Ізраїлю заявили, почали широкомасштабні авіаудари по об'єктах "Ісламського джихаду", пише Cursor Info. Головними цілями для авіації Ізраїлю є об'єкти з виробництва зброї терористів, чклади і обладнані позиції для запуску ракет.

За інформацією ЦАХАЛ, тільки за 5 серпня палестинський "Ісламський джихад" випустив по території Ізраїлю понад 80 ракет. Близько половини з них були збиті.

Нагадаємо, Ізраїль розглядає можливість завдати ударів по Ірану, щоб стримати його ядерну програму.

Китай випустив 5 балістичних ракет неподалік від Японії

Читайте також: