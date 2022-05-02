"Під виглядом компромісу нам пропонують капітуляцію": Єрмак повідомив про наслідки консенсусів у ЄС

"Під виглядом компромісу нам пропонують капітуляцію": Єрмак повідомив про наслідки консенсусів у ЄС

За словами керівника Офісу президента, глобальна система безпеки виявилась неспроможною, Україна показує, як побудувати кращу.

Термін придатності нинішньої системи світової безпеки сплив, тож Україна пропонує нову колективну угоду щодо гарантій безпеки як основу формату колективного реагування на глобальні безпекові виклики.

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своїй колонці для американського видання TIME.

Він нагадав, що фундаментом системи міжнародних відносин слугували принципи Вестфальського миру, укладеного 1648 року: національний суверенітет, розділення зовнішньої та внутрішньої політики, компроміс як спосіб погодження національних інтересів, рівноправ'я суверенних держав, а також прагматизація відносин між ними шляхом винесення релігії за дужки.

"Війна, яку Росія веде проти України, по суті є відкиданням усіх вестфальських принципів. Нам відмовляють у праві на суверенітет. Нам намагаються диктувати, як провадити внутрішню політику. Під виглядом компромісу нам пропонують капітуляцію. Нам відмовляють у суб'єктності, а отже, й рівності. Наших мирних людей масово катують і вбивають за українське громадянство", – зазначив Андрій Єрмак.

На думку Єрмака, російське вторгнення в Україну – це закономірний наслідок безперервної низки конфліктів, у яких брала участь Росія після розпаду СРСР.

"Москва свідомо обрала шлях архаїзації міжнародних відносин. Послідовне заперечення верховенства міжнародного права над національним, систематичне порушення угод і вихід із тих, що суперечать її агресивним амбіціям, торпедування роботи міжнародних структур – ознаки прагнення підмінити силу права правом сили", – наголосив керівник Офісу президента.

На його переконання, справжні цілі, яких прагне досягти Росія, мають коріння у глибокому минулому – щонайменше в доблоковій добі Віденського конгресу.

"Втім, очевидно, що нинішній російський режим – не реставратор. Він не потребує відтворення ані імперії Романових, ані СРСР. Його курс – реконструкція, спроба переграти поворотні моменти історії й скасувати або нівелювати незадовільні результати, зокрема Карибської кризи, демонтажу радянського блоку та розширення НАТО", – написав Андрій Єрмак.

Тож, на думку керівника Офісу глави держави, відмова Україні та Грузії у вступі до Альянсу стала фактичною згодою на російську агресію проти обох країн. Тим самим було відкрито добу гібридності в сучасних міжнародних відносинах.

Як зауважив Андрій Єрмак, ця гібридність призвела до того, що сьогодні міжнародні організації демонструють повну нездатність зупинити агресора. Консенсусні рішення в ЄС, спрямовані на його стримування й покарання, послаблюють національні уряди. Радбез ООН давно потребує реформування та виключення зі свого складу держави, яка вдається до анексії, агресивних війн та геноциду. НАТО продовжує дозволяти Росії втручатися в питання розширення як прямо, так і через обережних політиків.

Керівник Офісу Президента зробив акцент на тому, що через ситуацію, яка в останні роки склалася у світі, керівництво Росії було впевнене у своєму праві на знищення України. Та ситуацію змінив відчайдушний спротив українського народу.

"І сьогодні Україна – це не просто якась країна біля Росії. Не слабка й корумпована держава, чиї лідери купували власну рукоподаваність і хвилинні зустрічі в кулуарах. Володимир Зеленський – геть не такий. Він популярний, бо щирий, сміливий і відповідальний. Це політик нової формації. А Україна – це держава нової формації. Це взірець мужності для всього демократичного світу", – акцентував Андрій Єрмак.

Він також зазначив що ленд-ліз допоможе Україні вистояти. Відновити цілісність держави.

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"Повернути наших людей. Рішучо й суворо покарати агресора. Це й буде нашою перемогою. Та питання, як світ житиме потім, потребує відповіді вже зараз", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, 28 квітня німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння. За таке рішення проголосувала як опозиція, так і коаліція.