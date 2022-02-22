Термінове засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться через кілька годин - ЗМІ

Термінове засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться через кілька годин - ЗМІ

Засідання Радбезу ООН за київським часом відбудеться о 4 годині ранку.

Засідання Ради Безпеки ООН, на якому розглядатимуть питання безпеки в Україні та навколо неї, відбудеться через декілька годин.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на постпредставництво РФ.

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Зазначається, нарада присвячена ситуації навколо України запланована у понеділок на 21:00 (05:00 за московським часом у вівторок) - за Києвом це о 4:00.

Варто зазначити, що напередодні через дії Росії Україна вимагала скликати засідання Ради Безпеки ООН. "Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез", ­– йдеться у повідомленні очільника МЗС України.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Водночас жителі окупованого Донецька вже почали повідомляти про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

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