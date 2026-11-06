Термінові переговори Мерца і Трампа щодо війни в Україні: про що домовилися лідери Німеччини та США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц мав телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом щодо російсько-української війни.

Про це повідомив речник уряду Стефан Корнеліус, якого цитує n-tv.

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Речник зазначив, що Мерц і Трамп дійшли згоди: «війну проти України необхідно якнайшвидше припинити», а також, що будь-яка мирна угода також має бути схвалена партнерами по НАТО.

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Корнеліус додав, що після виборів у США з’явилося «нове відчуття нагальності», а мандат на переговори став «значно цілеспрямованішим».

Нагадаємо, раніше Мерц прокоментував підсумки проміжних виборів у США та можливі наслідки для роботи американської влади. Німецький канцлер пояснив, чому перемога демократів не зупинить Трампа. Він висловив сумніви в здатності нової більшості Конгресу вплинути на політику Білого дому.

Також німецький канцлер Фрідріх Мерц висловився про те, чого очікує від президента США Дональда Трампа протягом наступних двох років.

«Протягом останніх двох років Трамп здебільшого керував країною, не консультуючись із Конгресом. Чому зараз має бути інакше? Що зміниться, так це бюджетне планування — і, звісно, планування щодо збройних сил також», — сказав канцлер.

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