Терміновий візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ звернули увагу на цікаві деталі

Цікаво, що підписання документів відбулося просто на аеродромі в Мачулищах, а не в будівлі Міністерства оборони чи іншого відомства.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 3 грудня прилетів на переговори до білоруського колеги Віктора Хреніна. Як повідомляють оборонні відомства, Москва та Мінськ домовилися внести зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Про це інформують Міноборони РФ та РБ.

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Йдеться про внесення змін до угоди між Республікою Білорусь та Російською Федерацією про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері від 19 грудня 1997 року. Окрім цього, міністри обговорили питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

"Союзницькі відносини з Білорусією набули особливого значення в умовах безпрецедентного тиску Заходу та його неоголошеної війни проти Союзної держави", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Як пише Міноборони Російської Федерації, Шойгу похвалив Хреніна за "рішучість Білорусії протистояти ворожому курсу США та їх союзників, а також готовність спільно забезпечувати військову безпеку Союзної держави".

Російські пропагандисткі ЗМІ повідомляють, що після зустрічі із міністром оборони Білорусі у Шойгу заплановані переговори із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенко.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" звернула увагу на декілька цікавих деталей:

про візит Шойгу до Білорусі у вихідний день раніше не повідомлялося. менш ніж через годину після повідомлення про приліт Шойгу до РФ Міноборони Білорусі повідомили, що Хренін та Шойгу підписали протокол про внесення змін до у документ про регіональну безпеку. підписання документів відбулося не в будівлі Міністерства оборони чи іншого відомства, а просто на аеродромі в Мачулищах. Це є нетипово і лише підкреслюють якийсь поспіх.

Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про плани Володимира Путіна "згодом відвідати Донбас".

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