Терорист Гіркін натякнув потенційному заколотнику Пригожину, що його вб'ють свої ж

Раніше у Мережі писали, що тандем Кадиров-Пригожин хочуть прибрати військове керівництво РФ.

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році, натякнув російському олігарху, керівнику ЧВК "Вагнера" Євгену Пригожину, що його можуть "ліквідувати".

Про це Гіркін-Стрєлков написав у Телеграм.

"Мені цікаво – чи знає Пригожин про долю фельдмаршала та графа фон Валленштейна? Це не тролінг, це дійсно цікавість військового історика. Якщо Пригожин захоче моєї консультації — він чудово знає - як мене знайти", — сказав терорист.

Зазначимо, що Альбрехт фон Валленштейн — один з головнокомандувачів військ Священної Римської імперії під час Тридцятирічної війни (1618—1648). Фельдмаршал готував заколот проти імператора і планував перейти на бік ворога. Проте був вбитий начальником свого конвою, якого підкупили вірні імператору генерали.

Чи буде заколот?

Дедалі частіше політологи, військові експерти та російські опозиціонери називають Пригожина як противника Міноборони РФ та Генштабу, очолюваних Шойгу та Герасімовим.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що серед "веж Кремля" з'явилася група, яка хоче прибрати військове керівництво РФ, зокрема – міністра оборони Шойгу і потенційного наступника Путіна, секретаря Ради Безпеки РФ Патрушева.

"У Кремлі дуже серйозна боротьба після оголошення мобілізації. З'явилася партія антимобілізації, до якої долучений Кадиров, Пригожин, Золотов і, де факто, її очолює сам Кирієнко. Це партія намагається "з'їсти" тих, хто відповідає за мобілізацію – Шойгу та Патрушева", – зазначив він.

Публічний "наїзд" глави Чечні Кадирова та власника ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ підтверджують слова Пономарьова про певний союз між ними. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.

До речі, яскравий натяк Гіркіна Пригожину, що його можуть вбити, теж підтверджує цю версію. Гіркіна пов'язують з ФСБ (саме через це терориста не карають за критику військового командування РФ). А ФСБ теж "воює" з Міноборони та Генштабом, проти якого якраз і виступає тандем Пригожин-Кадиров.

До чого тут Кримський міст

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен, що вибух на Кримському мосту влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

За його інформацією, ФСБ хотіла арештувати російських генералів, а Міноборони РФ підставило ФСБ, яке відповідало за охорону моста. За словами Подоляка, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.

Роль Пригожина у війні РФ з Україною

Російський олігарх і "кухар Путіна" Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера".

Пригожин зробив свою заяву після того, як у Мережі з'явилося відео, де він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні. До лав ПВК олігарх брав всіх підряд. Зокрема, він завербував на війну проти України маніяка-канібала.

Сьогодні Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які воювали в Україні, втратили кінцівки та "отримали помилування". Олігарх закликав їх повертатися у стрій після протезування.