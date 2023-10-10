"Терорист убив мою бабусю, а фото виклав у її Facebook": люди розповіли про перші години нападу ХАМАС

Мешканці прикордонних громад Ізраїлю біля Сектора Гази розповіли про те, що сталося з ними у перші години вторгнення бойовиків ХАМАС.

Про це пише The Times of Israel.

Жінка на ім'я Авітал Аладжем розповіла, що ховалася в безпечній кімнаті свого будинку з одним сусідом і переписувалася з іншою сусідкою, Аді Вітал-Каплоун, через WhatsApp, коли терористи ХАМАСу підірвали вхідні двері Аладжем і увійшли до будинку о 1:30 вночі у суботу.

Сусіда, який переховувався разом з Аладжем, знайшли і застрелили бойовики, Аладжем також не вдалось сховатися – її витягли з шафи. Потім бойовики привезли з сусіднього будинку дітей Аді Вітал-Каплоун, віком 4,5 місяці та 4 роки.

"Все було зруйноване і залите кров'ю. Вони водили нас від будинку до будинку, стріляючи навколо та спалючи будинки та машини", - пригадала Аладжем.

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Коли один із терористів тримав на плечах 4-річну дитину, що кричала, Аладжем тримала на руках немовля, їх провели до огорожі, що оточувала кібуц, а потім вони рушили до Сектора Гази.

"Я, діти і терористи. Швидко, швидко – повторювали вони", - каже жінка крізь сльози.

Після того, як терористи привезли Аладжем та дітей до Сектора Гази, вони залишили їх наодинці. Аладжем вдалося разом з дітьми повернутись назад на територію Ізраїлю. Вона йшла повз стрільців ХАМАс і ховалася з дітьми в піщаних дюнах, повільно повертаючись назад.

"Ми продовжували і продовжували, і я вірила, що повернемося додому", - сказала вона, додавши, що не уявляє, скільки часу минуло.

Коли їм вдалося дійти, Аладжем побачила інших членів кібуцу, які виїжджали на своїх машинах. Їх відвезли до сусідньої громади Гвулот, де діти згодом возз’єдналися зі своїм батьком.

"Я живий, але їх мати зникла безвісти", - сказав батько врятованих дітей.

Інші, хто вижив, або їхні близькі, також розповідають про те, що сталося під час жахливих годин, коли вони ховалися в закритих кімнатах своїх будинків у Реїмі, Офакімі, Холіті, Беері, Нетів Ха-Асара та інших громадах.

Реут Карп і його дівчина Став були вбиті терористами ХАМАС на очах у його дітей від першого шлюбу. Терорист написав на стіні помадою: "Мешканці Аль-Кассама не вбивають маленьких дітей".

Саме дреди та татуювання допомогли Рікарді Лук ідентифікувати її доньку Шані Лук, яку викрали бойовики ХАМАСу. Шані саме була на фестивалі поблизу кібуцу Рейм, куди вторглися бойовики.

Бар Геффец із кібуцу Нірім ще минулого тижня поділилася в Instagram публікаціями про врожай авокадо та лічі, вирощених на полях кібуцу, але тепер вона ділиться фрагментами того, що сталося з нею та її родиною.

"Чути божевільну стрілянину надворі і крики арабською. Бачити людей, які істерично кричать у WhatsApp, що навколо їхнього будинку ходять терористи, а вони тримаються за ручку дверей кімнати… Ти не впевнений, як оговтаєшся після цього, але потім приходять новини про полонених і мертвих, а потім починають з’являтися імена: вчитель моєї дитини, друг з роботи, друг, чию доньку захопили, друг, обидвої дітей якого викрали і все більше і більше", - розповідає Бар Геффец із кібуцу Нірім.

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В Офакімі жінка на ім'я Рейчел, розповіла, що коли терористи ХАМАС увірвалися до її будинку з автоматами Калашникова та гранатами, вона посадила їх випити кави з з тістечками, "щоб вони не збожеволіли від голоду".

Рейчел відволікала їх так довго, що поліція змогла прибути та вбити терористів, врятувавши її та її чоловіка Девіда.

Мор Байдер пише, що терорист убив його бабусю, потім забрав її телефон, сфотографував її мертве тіло, а фото опублікував на сторінці бабусі у Facebook.

"Ось як ми дізналися", - написав Байдер.

Маян Зін, розлучена мати двох дітей, сказала, що вона дізналася про те, що її двох доньок викрали, коли родич надіслав їй фотографії з групи Telegram, на яких її діти сидять на матрацах у полоні бойовиків.

Потім вона знайшла в Інтернеті відео жахливої сцени в будинку свого колишнього чоловіка: озброєні люди, які вдерлися, розмовляють з ним біля двох доньок, які плакали Дафни – 15 років і Елли – 8 років. На іншому відео показано, як їхнього батька везуть до Гази.

Нагадаємо, з Сектору Гази та Ізраїлю не можуть виїхати сотні українців – у МЗС розповіли подробиці.

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