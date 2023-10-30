Терористи ХАМАСу похвалилися затриманням ізраїльського офіцера, на фото виявився Медведчук

Терористи ХАМАСу похвалилися, що нібито полонили ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Але із затриманням офіцера виник курйоз – палестинські ЗМІ поширили замість світлини Бріка фото Віктора Медведчука – кума кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Відповідна інформація з’явилася 28 жовтня у пабліках, наближених до ХАМАСу, передає Obozrevatel.

Водночас про потрапляння у полон до терористів справжнього Іцхака Бріка ізраїльські ЗМІ не повідомляли.

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Бойовики похвалилися "успіхами" бригади Аль-Кассам, яка є воєнізованим відгалуженням угруповання ХАМАС. Терористи стверджували, що захопили ізраїльського офіцера у відставці Іцхака Бріка. "Радісна" подія очолила топ у стрічці новин Сектора Гази, але бойовики, зрештою, оконфузилися з "полоненим офіцером".

Фото Медведчука / Фото: соцмережі

Фото Медведчука

Ізраїльський генерал у відставці Іцхак Брік служив у бронетанковому корпусі командиром бригади, дивізії та військ, був командиром військових училищ. Він брав участь у бойових діях як командир резервної роти у Війні Судного дня. Близько 10 років він обіймав посаду комісара військового омбудсмена Ізраїлю.

Ізраїльський генерал у відставці Іцхак Брік

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня у Мережі згадали прогноз Бріка про палестино-ізраїльську війну. Зараз офіцер аналізує військові події та дає поради Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, ізраїльські війська в понеділок повідомили, що завдали ударів по військовій інфраструктурі на території Сирії після запусків ракет у бік Ізраїлю з цієї країни.

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