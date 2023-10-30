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Терористи ХАМАСу похвалилися затриманням ізраїльського офіцера, на фото виявився Медведчук

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Терористи ХАМАСу похвалилися затриманням ізраїльського офіцера, на фото виявився Медведчук

Фото Медведчука

Бойовики оконфузилися із фото Віктора Мдведчука.

Терористи ХАМАСу похвалилися, що нібито полонили ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Але із затриманням офіцера виник курйоз – палестинські ЗМІ поширили замість світлини Бріка фото Віктора Медведчука – кума кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Відповідна інформація з’явилася 28 жовтня у пабліках, наближених до ХАМАСу, передає Obozrevatel.

Водночас про потрапляння у полон до терористів справжнього Іцхака Бріка ізраїльські ЗМІ не повідомляли.

Бойовики похвалилися "успіхами" бригади Аль-Кассам, яка є воєнізованим відгалуженням угруповання ХАМАС. Терористи стверджували, що захопили ізраїльського офіцера у відставці Іцхака Бріка. "Радісна" подія очолила топ у стрічці новин Сектора Гази, але бойовики, зрештою, оконфузилися з "полоненим офіцером".

Фото Медведчука / © соцмережі
Фото Медведчука / Фото: соцмережі
Фото Медведчука / ©
Фото Медведчука

Ізраїльський генерал у відставці Іцхак Брік служив у бронетанковому корпусі командиром бригади, дивізії та військ, був командиром військових училищ. Він брав участь у бойових діях як командир резервної роти у Війні Судного дня. Близько 10 років він обіймав посаду комісара військового омбудсмена Ізраїлю.

Ізраїльський генерал у відставці Іцхак Брік / ©
Ізраїльський генерал у відставці Іцхак Брік

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня у Мережі згадали прогноз Бріка про палестино-ізраїльську війну. Зараз офіцер аналізує військові події та дає поради Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, ізраїльські війська в понеділок повідомили, що завдали ударів по військовій інфраструктурі на території Сирії після запусків ракет у бік Ізраїлю з цієї країни.

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Дата публікації
Перегляди
4966
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