Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Терористи влаштували два вибухи в столиці Сомалі: сотні жертв, щонайменше 100 загиблих

Дата публікації
Перегляди
691
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Терористи влаштували два вибухи в столиці Сомалі: сотні жертв, щонайменше 100 загиблих

Фото: Associated Press

Президент африканської країни звинуватив ісламістське угруповання Аль-Шабаб у теракті, який призвів до великої кількості жертв.

Вранці в неділю, 30 жовтня, президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд повідомив про сотні постраждалих внаслідок теракту біля міністерства освіти в столиці країни місті Могашідо.

Про це повідомляє Reuters.

У результаті вибуху двох замінованих автомобілів щонайменше 100 людей загинули та 300 отримали поранення.

Перший із вибухів прогримів у суботу ввечері біля міністерстві освіти поблизу жвавого перехрестя. Другий стався, коли прибули карети швидкої допомоги та люди зібралися, щоб допомогти постраждалим.

У будинках поруч вибуховою хвилею повибивало вікна. Кров вкрила асфальт біля будівлі.

“Серед людей, які були вбиті, матері з дітьми на руках, старші люди із хворобами, студенти, яких відправили вчитися, підприємці, які забезпечували свої сім’ї”, – сказав після візиту на місце вибуху президент.

Одразу ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, хоча Хасан Шейх Мохамуд звинуватив ісламістське угруповання Аль-Шабаб. 

Проте Аль-Шабаб зазвичай уникає брати на себе відповідальність за напади, які призводять до великої кількості жертв.

Атака сталася в тому ж місці, що й найбільший теракт у Сомалі, який забрав життя понад 500 осіб у жовтні 2017 року. Під час того вибуху вантажівка вибухнула біля жвавого готелю на перехресті, уздовж якого розташовані урядові установи, ресторани та кіоски.

Мохамуд сказав, що кількість жертв може зрости. Він доручив уряду негайно надати медичну допомогу постраждалим, деякі з яких перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, щонайменше 15 людей загинули та ще 40 зазнали поранень внаслідок нападу на шиїтську релігійну святиню в південному іранському місті Шираз.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
691
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація