Терористи з "Хезболли" погрожують війною Ізраїлю: хто вони та чому небезпечніші за ХАМАС

Коли і для чого було створено "Хезболла" і чи можа вона вступити у війну проти Ізраїлю, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ліванське угруповання "Хезболла", підтримуване Іраном, оголосило 18 жовтня "днем безпрецедентного гніву" проти Ізраїлю.

Що це за організація і чому вона може бути небезпечнішою за ХАМАС, розбирався ТСН.ua.

"Хезболла" (дослівний переклад з арабської – партія Бога або партія Аллаха) – ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і заразом політична партія.

Організація сформувалася 1982 року під заступництвом іранського Корпусу Стражів Ісламської революції у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану. Мета "Хезболли" – створення в багатоконфесійному Лівані, де проживає значна християнська спільнота, ісламської держави за зразком Ірану.

"Хезболла" у політиці

1992 року вона вперше взяла участь у ліванських виборах, отримавши 12 місць із 128 в парламенті.

2000 року "Хезболла" завоювала собі визнання після виведення з півдня Лівану ізраїльських сил. На виборах 2005 року вона вже отримала 14 місць у парламенті країни і одного свого міністра.

На останніх виборах 2022 року коаліція на чолі з "Хезболлою" отримала 61 із 128 місць у законодавчому органі, що на десять місць менше, ніж у попередньому скликанні.

Додамо, що 2003 року на замовлення організації створили комп'ютерну гру, у якої гравець у ролі бойовика має вбивати ізраїльських військових.

Найвідоміші теракти

"Хезболла" має велику терористичну мережу й несе відповідальність за безліч великомасштабних атак.

Вибух посольства США у Бейруті 1983 року.

Тоді дві вантажівки, начинені вибухівкою, влетіли в будинок посольства і вибухнули, знищивши його практично повністю. Внаслідок теракту загинули 63 особи, включаючи 17 американських громадян.

Вибух казарми миротворців у Бейруті 1983 року.

Теракт, скоєний "Хезболлою" проти казарми французьких та американських військ, забрав життя 241 американського, 58 французьких солдатів та 6 цивільних.

Дим над штабом морської піхоти США у Бейруті. 23 жовтня 1983 року / Фото: Вікіпедія

Атака на ізраїльське посольство в Аргентині в 1992 році, а також до вибух бомби в Аргентинському єврейському товаристві взаємодопомоги, здійсненому в 1994 році в Буенос-Айресі.

Викрадення ізраїльських солдатів.

2006 року "Хезболла" вбила трьох і викрала двох ізраїльських солдатів, включаючи сержанта Гіліада Шаліта. Це стало однією з причин початку Другої Ліванської війни 2006 року між Ізраїлем і "Хезболлою". Конфлікт забрав життя більш ніж тисячі чоловік, здебільш цивільного населення Лівану.

У 2012 році бойовики "Хезболли" успішно здійснили терористичний акт в Болгарії.

Ставлення світу до "Хезболли"

Воєнізоване крило визнано терористичним угрупованням у країнах Євросоюзу, Британії, Канаді та в інших країнах. США, Ізраїль та деякі інші вважають увесь рух "Хезболла" терористичною організацією.

Дружба з Росією

Зауважимо, що країна-агресорка Росія, яка полюбляє дружити з авторитарними режимами і терористами, такими ж як сама, не вважає організацію терористичною та визнає її законною політичною силою.

Очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров тисне руку голові парламентського блоку "Хезболла" Мохамаду Рааду під час їх зустрічі в Москві 2021 року / Фото: Associated Press

Ще на початку повномасштабної війни Генштаб ЗС України заявив, що Росія вербує підкріплення із "Хезболли".

Як мінімум від 2015 року бойовики "Хезболли" та росіяни воюють пліч-о-пліч з режимом Асада в Сирії і несуть відповідальність за численні воєнні злочини.

ЗМІ писали, що ПВК "Вагнер" та "Хезболла" домовилися у 2022 році про відправлення 800 бойовиків до України. Очільник угруповання Хассан Насралла запевнив, що це все – неправда.

Прихильники "Хезболли" із симпатією ставлять до диктатора Путіна.

Сирієць, який живе в Лівані, цілує плакат із фотографіями Путіна та лідера "Хезболли" шейха Хасана Насралли / Фото: Associated Press

Чисельність та структура

Наразі про чисельність та структуру "Хезболли" неможливо сказати з точністю. Спочатку організація не мала чіткої структури, але пізніше стала більш упорядкованою. Наразі офіційним керівником є Хасан Насралла.

Плакат із зображенням Хасана Насралли / Фото: Getty Images

У 2021 році він хвалився, що "Хезболла" налічує до 100 тисяч бойовиків.

Проте, за різними оцінками, чисельність "Хезболли" є меншою і коливається від кількох тисяч до 30 тисяч бойовиків.

Бойовики "Хезболли" / Фото: Associated Press

Озброєння

В арсеналі "Хезболли" є не лише легка стрілецька зброя, наприклад автомати Калашникова, які полюбляють терористичні угрупування у всьому світі, але й доволі серйозне озброєння, в тому числі артилерія:

Установки РСЗВ.

Ствольна артилерія.

Безпілотники.

Протитанкові ракетні комплекси.

Ракети класу "земля-земля".

Протикорабельні ракети.

Зброя і боєприпаси "Хезболли" вироблені переважно в Ірані, Китаї або Росії.

Як передає DW, кількість ракет, якими володіє "Хезболла", може сягати 130 тисяч, а можливо, й більше. Більшість з них є некерованими, але організація, за деякими даними, також змогла отримати й високоточні ракети.

Найбільш далекобійною зброєю вважаються іранські ТРК "Зельзал-2" та "Фатех-110".

Чи може "Хезболла" вступити у війну проти Ізраїлю на боці ХАМАСу?

"Хезболла" і ХАМАС мають схожі цілі, такі як заперечення права Ізраїлю на існування.

"Я проти будь-якого примирення з Ізраїлем. Я навіть не визнаю існування держави під назвою Ізраїль. Я вважаю її присутність і несправедливою, і незаконною", — заявив лідер організації Хасан Насралла в інтерв’ю The Washington Post.

Політичне крило "Хезболли", як і ХАМАСу, закликає до знищення Ізраїлю та вважає Палестину окупованою територією. Представники "Хезболли" відкрито стверджують, що Ізраїль не має права на існування.

"Хезболла" періодично влаштовує атаки на ізраїльські прикордонні території з ліванських теренів. Вона накопичила величезний арсенал ракет, снарядів та іншої зброї. В цьому допомогли Іран і Сирія.

Зауважимо, що після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року "Хезболла" влаштувала по цій країні мінометний і ракетний обстріл із території Лівану. Тож ізраїльське Міноборони почало готувати евакуацію мешканців населених пунктів поблизу кордону з Ліваном.

9 жовтня Ізраїль вдарив по Лівану у відповідь на обстріли.

13 жовтня заступник керівника організації Наїм Кассем заявив, що "Хезболла" готова підтримати ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли настане час.

15 жовтня глава ізраїльського міноборони Йоав Галлант заявив, що Ізраїль не зацікавлений у війні на північних кордонах. Він запевнив, що якщо "Хезболла" не втручатиметься в конфлікт, то Ізраїль збереже ситуацію вздовж кордону таким, яким він є сьогодні.

Гайко Віммен (Heiko Wimmen), керівник проєкту щодо Лівану в неурядовій організації із запобігання конфліктам International Crisis Group у коментарі DW пояснив, що "Хезболла" не зацікавлена в прямій участі в цьому конфлікті, поки Ізраїль "не перетнув червоні лінії". Цими червоними лініями експерт називає зростання кількості цивільних жертв у Секторі Гази або примушення арабів з Гази до виїзду в Єгипет.

Політолог зі США Натан Браун вважає, що Ізраїль першим не нападе на Ліван. "Але якщо "Хезболла" почне, Ізраїль може відповісти дуже рішуче", – каже експерт.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку про те, що конфлікт в Ізраїлі навряд чи затягнеться надовго і не переросте у глобальну війну із залученням третіх сил. За його словами, якби Іран та підтримувана ним "Хезболла" мали б втрутитися у війну, то вже зробили б це.