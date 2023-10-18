Терористи з "Хезболли" погрожують війною Ізраїлю: хто вони та чому небезпечніші за ХАМАС

Коли і для чого було створено "Хезболла" і чи можа вона вступити у війну проти Ізраїлю, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Ліванське угруповання "Хезболла", підтримуване Іраном, оголосило 18 жовтня "днем безпрецедентного гніву" проти Ізраїлю.
Що це за організація і чому вона може бути небезпечнішою за ХАМАС, розбирався ТСН.ua.
"Хезболла" (дослівний переклад з арабської – партія Бога або партія Аллаха) – ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і заразом політична партія.
Організація сформувалася 1982 року під заступництвом іранського Корпусу Стражів Ісламської революції у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану. Мета "Хезболли" – створення в багатоконфесійному Лівані, де проживає значна християнська спільнота, ісламської держави за зразком Ірану.
"Хезболла" у політиці
1992 року вона вперше взяла участь у ліванських виборах, отримавши 12 місць із 128 в парламенті.
2000 року "Хезболла" завоювала собі визнання після виведення з півдня Лівану ізраїльських сил. На виборах 2005 року вона вже отримала 14 місць у парламенті країни і одного свого міністра.
На останніх виборах 2022 року коаліція на чолі з "Хезболлою" отримала 61 із 128 місць у законодавчому органі, що на десять місць менше, ніж у попередньому скликанні.
Додамо, що 2003 року на замовлення організації створили комп'ютерну гру, у якої гравець у ролі бойовика має вбивати ізраїльських військових.
Найвідоміші теракти
"Хезболла" має велику терористичну мережу й несе відповідальність за безліч великомасштабних атак.
Вибух посольства США у Бейруті 1983 року.
Тоді дві вантажівки, начинені вибухівкою, влетіли в будинок посольства і вибухнули, знищивши його практично повністю. Внаслідок теракту загинули 63 особи, включаючи 17 американських громадян.
Вибух казарми миротворців у Бейруті 1983 року.
Теракт, скоєний "Хезболлою" проти казарми французьких та американських військ, забрав життя 241 американського, 58 французьких солдатів та 6 цивільних.
Атака на ізраїльське посольство в Аргентині в 1992 році, а також до вибух бомби в Аргентинському єврейському товаристві взаємодопомоги, здійсненому в 1994 році в Буенос-Айресі.
Викрадення ізраїльських солдатів.
2006 року "Хезболла" вбила трьох і викрала двох ізраїльських солдатів, включаючи сержанта Гіліада Шаліта. Це стало однією з причин початку Другої Ліванської війни 2006 року між Ізраїлем і "Хезболлою". Конфлікт забрав життя більш ніж тисячі чоловік, здебільш цивільного населення Лівану.
У 2012 році бойовики "Хезболли" успішно здійснили терористичний акт в Болгарії.
Ставлення світу до "Хезболли"
Воєнізоване крило визнано терористичним угрупованням у країнах Євросоюзу, Британії, Канаді та в інших країнах. США, Ізраїль та деякі інші вважають увесь рух "Хезболла" терористичною організацією.
Дружба з Росією
Зауважимо, що країна-агресорка Росія, яка полюбляє дружити з авторитарними режимами і терористами, такими ж як сама, не вважає організацію терористичною та визнає її законною політичною силою.
Ще на початку повномасштабної війни Генштаб ЗС України заявив, що Росія вербує підкріплення із "Хезболли".
Як мінімум від 2015 року бойовики "Хезболли" та росіяни воюють пліч-о-пліч з режимом Асада в Сирії і несуть відповідальність за численні воєнні злочини.
ЗМІ писали, що ПВК "Вагнер" та "Хезболла" домовилися у 2022 році про відправлення 800 бойовиків до України. Очільник угруповання Хассан Насралла запевнив, що це все – неправда.
Прихильники "Хезболли" із симпатією ставлять до диктатора Путіна.
Чисельність та структура
Наразі про чисельність та структуру "Хезболли" неможливо сказати з точністю. Спочатку організація не мала чіткої структури, але пізніше стала більш упорядкованою. Наразі офіційним керівником є Хасан Насралла.
У 2021 році він хвалився, що "Хезболла" налічує до 100 тисяч бойовиків.
Проте, за різними оцінками, чисельність "Хезболли" є меншою і коливається від кількох тисяч до 30 тисяч бойовиків.
Озброєння
В арсеналі "Хезболли" є не лише легка стрілецька зброя, наприклад автомати Калашникова, які полюбляють терористичні угрупування у всьому світі, але й доволі серйозне озброєння, в тому числі артилерія:
- Установки РСЗВ.
- Ствольна артилерія.
- Безпілотники.
- Протитанкові ракетні комплекси.
- Ракети класу "земля-земля".
- Протикорабельні ракети.
Зброя і боєприпаси "Хезболли" вироблені переважно в Ірані, Китаї або Росії.
Як передає DW, кількість ракет, якими володіє "Хезболла", може сягати 130 тисяч, а можливо, й більше. Більшість з них є некерованими, але організація, за деякими даними, також змогла отримати й високоточні ракети.
Найбільш далекобійною зброєю вважаються іранські ТРК "Зельзал-2" та "Фатех-110".
Чи може "Хезболла" вступити у війну проти Ізраїлю на боці ХАМАСу?
"Хезболла" і ХАМАС мають схожі цілі, такі як заперечення права Ізраїлю на існування.
"Я проти будь-якого примирення з Ізраїлем. Я навіть не визнаю існування держави під назвою Ізраїль. Я вважаю її присутність і несправедливою, і незаконною", — заявив лідер організації Хасан Насралла в інтерв’ю The Washington Post.
Політичне крило "Хезболли", як і ХАМАСу, закликає до знищення Ізраїлю та вважає Палестину окупованою територією. Представники "Хезболли" відкрито стверджують, що Ізраїль не має права на існування.
"Хезболла" періодично влаштовує атаки на ізраїльські прикордонні території з ліванських теренів. Вона накопичила величезний арсенал ракет, снарядів та іншої зброї. В цьому допомогли Іран і Сирія.
Зауважимо, що після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року "Хезболла" влаштувала по цій країні мінометний і ракетний обстріл із території Лівану. Тож ізраїльське Міноборони почало готувати евакуацію мешканців населених пунктів поблизу кордону з Ліваном.
9 жовтня Ізраїль вдарив по Лівану у відповідь на обстріли.
13 жовтня заступник керівника організації Наїм Кассем заявив, що "Хезболла" готова підтримати ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли настане час.
15 жовтня глава ізраїльського міноборони Йоав Галлант заявив, що Ізраїль не зацікавлений у війні на північних кордонах. Він запевнив, що якщо "Хезболла" не втручатиметься в конфлікт, то Ізраїль збереже ситуацію вздовж кордону таким, яким він є сьогодні.
Гайко Віммен (Heiko Wimmen), керівник проєкту щодо Лівану в неурядовій організації із запобігання конфліктам International Crisis Group у коментарі DW пояснив, що "Хезболла" не зацікавлена в прямій участі в цьому конфлікті, поки Ізраїль "не перетнув червоні лінії". Цими червоними лініями експерт називає зростання кількості цивільних жертв у Секторі Гази або примушення арабів з Гази до виїзду в Єгипет.
Політолог зі США Натан Браун вважає, що Ізраїль першим не нападе на Ліван. "Але якщо "Хезболла" почне, Ізраїль може відповісти дуже рішуче", – каже експерт.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку про те, що конфлікт в Ізраїлі навряд чи затягнеться надовго і не переросте у глобальну війну із залученням третіх сил. За його словами, якби Іран та підтримувана ним "Хезболла" мали б втрутитися у війну, то вже зробили б це.