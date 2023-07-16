"Терористична атака": у Міноборони РФ здивували реакцією на "бавовну" у Севастополі

У Росії заявили про успішне відбиття атаки.

У Міністерстві оборони Росії атаку на Севастополь 16 липня назвали "тероростичним актом". Звичайно, у цьому звинуватили Україну.

Про це йдеться у звіті Міноборони РФ, передають кремлівські пропагандисти.

"Сьогодні вранці (16 липня - ред.) припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку сімома безпілотними літальними апаратами та двома безекіпажними катерами напівзавантаженого типу по об'єктах на території півострова Крим у районі міста Севастополь", - пишуть пропагандисти.

Також країна-агресорка заявила про 2 збиті українські БПЛА над акваторією Чорного моря на великій відстані від берегової лінії, а 5 БПЛА нібито були "придушені засобами радіоелектронної боротьби і не досягнули цілей".

У Росії заявили про успішне відбиття атаки, постраждалих та руйнувань нібито немає.

"У північній частині Чорного моря було виявлено та знищено вогнем зі штатного озброєння катерів охорони водного району два безекіпажні катери ЗСУ. Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", - заскриглили вони.

"Бавовна" у Севастополі

Нагадаємо, близько 4:00 16 липня у тимчасово окупованому місті Севастополі пролунали звуки вибухів. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО та про "масовану та тривалу атаку" на місто. Так званий "губернатор " Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сили ППО і флот Росії відбивають атаку українських БПЛА.

У Мережі з'явилося видовищне відео масованої атаки дронами по окупованому росіянами Севастополю. На кадрах, дрони атакували загарбане місто як із повітря, так із моря. Вороже ППО маневрує, намагаючись відбити всі атаки.

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