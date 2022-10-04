Терористична КНДР першою у світі визнала псевдореферендуми Росії на українських територіях

Країна-терористка КНДР єдина у світі визнала так звані "референдуми" Росії на тимчасово захоплених українських територіях.

Північнокорейський тоталітарний та терористичний режим визнав проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє МЗС КНДР.

У Пхеньяні заявили, що голосування нібито відбувалося відповідно до Статуту ООН, а "референдуми" відображають волю мешканців окупованих територій.

"Ми виявляємо повагу до волевиявлення жителів Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей, які прагнули до входження до складу Росії, та підтримуємо позицію уряду Росії щодо прийняття вищевказаних регіонів до свого складу", - йдеться у повідомленні МЗС Північної Кореї.

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.

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