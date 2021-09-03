"Терористичний акт": у Новій Зеландії чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету

Поранення отримали шість осіб.

У Новій Зеландії шість осіб отримали ножові поранення у супермаркеті в Окленді: нападника застрелили.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн, пише ВВС.

Зазначається, що троє з шести поранених перебувають у критичному стані. За словами медиків, стан одного потерпілого критичний.

Напад у супермаркеті Countdown у торговому центрі LynnMall у районі Нью-Лінн стався у п'ятницю, 2 вересня. Свідки розповіли, що він витягнув ніж з вітрини і штрикнув ним відвідувачів. "Люди вибігали істерично, просто кричали, кричали, налякані", - каже один з очевидців.

FULL VIDEO - LynnMall supermarket stabbing a ‘terrorist’ attack, suspect was a Sri Lankan says New Zealand PM Ardernhttps://t.co/xVKNV3XMNc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021

Нападник - громадянин Шрі-Ланки, який десять років тому прибув до країни. Крім того, він перебував під наглядом поліції протягом останніх п'яти років. Адже правоохоронці були занепокоєні його ідеологічними поглядами. Чоловік був відомий багатьом агентствам, а також був у списку спостереження за тероризмом, адже був натхненний групою "Ісламська держава. Поліція вбила нападника протягом 60 секунд після скоєного.

"Реальність така: коли ви стежите за кимось цілодобово, не можете бути поруч з ними весь час. Персонал втрутився якомога швидше. Вони запобігли подальшим пораненням у цій жахливій ситуації", - сказав комісар поліції Ендрю Костер.

Влада Нової Зеландії назвала напад терористичним актом. "Жорстокий екстреміст здійснив терористичний напад на невинних новозеландців", - заявила очільниця уряду.

Як повідомлялося, мусульманська родина загинула під час наїзду автомобіля в Канаді. Четверо людей загинули на місці. Дивом вижив лише 9-річний хлопчик. Його шпиталізували до медзакладу із серйозними травмами. Поліція підозрює, що напад був навмисним. Його здійснив 20-річний юнак у провінції Онтаріо. Хлопця вже арештували.

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