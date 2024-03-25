Терористів із “Крокус Сіті Хол” після тортур доставили до суду в Москві: який у них вигляд (фото)

Усім обвинуваченим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня.

Увечері 24 березня у Басманному суді міста Москви відбулося обрання запобіжного заходу для чотирьох обвинувачених у теракті, який було скоєно в підмосковному концертному залі “Крокус Сіті Хол”. За останніми даними, під час стрілянини та пожежі загинуло 137 людей та 182 отримали поранення та травми.

Як повідомив Telegram-канал SOTA, усіх звинувачених у тероризмі доставили до зали суду з очевидними слідами побоїв та каліцтвами.

Далерджон Мірзоєв, якого пропагандистка Маргарита Сімоньян раніше назвала ватажком банди, судячи з його зовнішності, після затримання пережив жорстокі тортури. На шиї у нього були шматки пластикового пакета, яким йому закривали обличчя.

Далерджон Мірзоєв після затримання пережив жорстокі тортури / Фото: SOTA

У Росії Мірзоєв був зареєстрований у Новосибірську, але тимчасова реєстрація закінчилася. Йому 32 роки. Він одружений, у нього четверо дітей, у тому числі двійня віком півтора року.

Рачабалізоду Саїдакрамі Муродалі під час затримання відрізали вухо. На судових фотографіях цей бік голови не показується.

Рачабалізоду Саїдакрамі Муродалі під час затримання відрізали вухо / Фото: SOTA

Він 1994 року народження, одружений, батько однієї дитини, без роботи та середньої освіти, адреси реєстрації не пам'ятає.

Обом обвинуваченим надали перекладачів, оскільки вони не розмовляють російською мовою. Вони, як і решта затриманих, громадяни Таджикистану.

Третій обвинувачений Шамсідін Фарідуні на засіданні повідомив, що йому 25 років, він одружений, зареєстрований у підмосковному Красногорську, де розташований "Крокус Сіті Хол". Він працював на паркетній фабриці у підмосковному Подольську. Має восьмимісячну дитину. На більшість питань відповів без допомоги перекладача.

Шамсідін Фарідуні, до якого застосовували тортури струмом / Фото: SOTA

До Фарідуні застосовували тортури електрострумом, як свідчать поширені в Telegram-каналах фото.

Четвертого обвинуваченого, 19-річного Мухаммадсобира Файзова, до зали засідань завезли на колясці. Він був у медичному халаті на голе тіло, з-під нього видно, ймовірно, сечоприймач. Напередодні він був у реанімації, де його допитували. При затриманні йому вибили око з очниці. Стверджується, що він чинив збройний опір.

Мухаммадсобира Файзова до зали суду завезли на колясці / Фото: SOTA

Файзов працював у барбершопі в Іванові і був популярним перукарем, але звільнився через малу зарплату. Дружини та дітей немає. Із зали засідання суддя під час допиту видалив навіть лікарів, які його супроводжували.

Усім обвинуваченим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня. За російськими законами, їм загрожує довічне позбавлення волі. Засідання суду відбувалося у закритому режимі.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом". Згодом фотографію чотирьох чоловіків, обличчя яких заховані за масками, опублікувало агентство Amaq, афілійоване до “Ісламської держави”.

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