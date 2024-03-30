Терористів із “Крокус Сіті” можуть судити у Білорусі: у чому причина

Білоруська громадянка є у списках загиблих внаслідок теракту, що може стати формальною підставою для вироку суду у Білорусі.

Затриманих виконавців масштабного теракту в “Крокус Сіті Хол” під Москвою запропонували судити у Білорусі, де дотепер застосовують смертну кару за найтяжчі злочини.

Про це повідомило видання The Moscow Times з посиланням на депутатку російської Держдуми Марію Бутіну, яку цитує державне агентство “РИА Новости”.

За словами цієї політичної діячки, яку раніше було видворено із США за підозрою в співпраці з російською розвідкою, “компетентні органи” Росії та Білорусі ведуть переговори про можливість судового процесу на території країни-сателіта РФ.

Раніше посольство Білорусі у Москві повідомляло, що громадянка цієї країни є у списках загиблих внаслідок теракту у “Крокус Сіті Хол”, що може стати формальною підставою для винесення вироку білоруським судом.

Раніше голова фракції путінської партії “Единая Россия” Володимир Васильєв пообіцяв “глибоко опрацювати” тему смертної кари в Росії, а лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов запропонував провести з цього приводу референдум.

Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас нагадав, що російське законодавство не допускає застосування страти до терористів навіть за відсутності мораторію.

За його словами, смертна кара передбачена лише у п'яти статтях кримінального кодексу і лише за участі суду присяжних. Кримінальні справи за статтею 205 КК РФ (теракт) не розглядаються з участю присяжних.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі "Крокус Сіті Хол" стався масштабний теракт зі стріляниною та підпалом, внаслідок якого загинуло понад 140 людей. З місця злочину терористи втекли на автівці. ФСБ РФ стверджує, що вони планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні.

Водночас самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що терористи, які влаштували стрілянину і підпал у "Крокус Сіті Хол", від самого початку рухалися в бік Білорусі.

23 березня "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його "найжорстокішою за останні роки атакою". 24 березня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту, усі вони уродженці або громадяни Таджикистану. У залі суду усі звинувачені у тероризмі мали очевидні сліди побоїв та каліцтва.

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